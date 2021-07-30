"Под коньяком?": Бузова расплакалась в Греции и рассмешила фанатов

35-летняя телезвезда очень эмоционально отреагировала на экскурсию по городу. Звезду растрогала знаменитая достопримечательность

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова удивила и рассмешила поклонников – звезда слишком эмоционально отреагировала на "место силы" в Греции и расплакалась на камеру.

Известная ведущая проводит отпуск в Греции. Исполнительница хита "Мало половин" съездила на экскурсию в стильном образе. Бузова надела короткий черный топ, кожаные шорты и красные сандалии.

photo : buzova86 / instagram Ольга Бузова на отдыхе в Греции

Увидев одну из достопримечательностей Греции, Бузова не сдержала эмоций и начала плакать. Звезду потрясли голубые крыши домов. Свою реакцию звезда показала на видео в Instagram.

"Простите мои эмоции. Блин, голубая крыша. Столько видела на фотографиях. Я когда увидела эту голубую крышу, мне просто… Это моя мечта", – слезно высказалась звезда "Дома-2".

Эмоциональность Бузовой рассмешила фанатов, а некоторым и вовсе показалась подозрительной. Подписчики посмеялись над артисткой и припомнили ей все эмоциональные промахи за ее карьеру. Например, случай с нетрезвым выступлением.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Певица Ольга Бузова

"Все, что синее – твое", "Под коньяком?", "Бузовское море", "Не верю", "Это смешно, честно", – прокомментировали фанаты.

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