"Под коньяком?": Бузова расплакалась в Греции и рассмешила фанатов

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова удивила и рассмешила поклонников – звезда слишком эмоционально отреагировала на "место силы" в Греции и расплакалась на камеру.
Известная ведущая проводит отпуск в Греции. Исполнительница хита "Мало половин" съездила на экскурсию в стильном образе. Бузова надела короткий черный топ, кожаные шорты и красные сандалии.
Увидев одну из достопримечательностей Греции, Бузова не сдержала эмоций и начала плакать. Звезду потрясли голубые крыши домов. Свою реакцию звезда показала на видео в Instagram.
"Простите мои эмоции. Блин, голубая крыша. Столько видела на фотографиях. Я когда увидела эту голубую крышу, мне просто… Это моя мечта", – слезно высказалась звезда "Дома-2".
Эмоциональность Бузовой рассмешила фанатов, а некоторым и вовсе показалась подозрительной. Подписчики посмеялись над артисткой и припомнили ей все эмоциональные промахи за ее карьеру. Например, случай с нетрезвым выступлением.
"Все, что синее – твое", "Под коньяком?", "Бузовское море", "Не верю", "Это смешно, честно", – прокомментировали фанаты.
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