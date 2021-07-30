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Дуэт Потап и Настя Каменских

Фигура мечты: Каменских в провокационном образе удивила фанатов

© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (517)
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Sputnik Грузия
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Украинская дива показала, как нужно отдыхать с подругами на курорте. Атмосферное утро звезды оценили все подписчики

ТБИЛИСИ, 30 июл - Sputnik. Певица Настя Каменских не перестает удивлять фанатов: недавно звезда отправилась на отдых с подругами и показала новый провокационный образ.

Жена рэп-исполнителя Потапа старается совмещать работу с отдыхом в Турции. Звезда улетела в Анталию, где отыграла концерт и осталась отдыхать с подругами. Утро певицы началось прекрасно - о чем она рассказала и показала в своем аккаунте Instagram.

Каменских опубликовала фотографию в очень пикантном образе: на снимке звезда позировала в черном купальнике.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поп-дива вышла на балкон, с которого открылся невероятный вид на природу. Певица заняла провокационную позу и похвасталась своей фигурой.

"Доброе утро. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как и мой рассвет", - подписала кадр артистка и получила много комплиментов в свой адрес.

"Красавица. Пожалей прохожих"; "У вас бедра моей мечты"; "Фигура огонь, только не худей", - прокомментировали подписчики. До этого звезда получила не самые приятные отзывы: обнаженная Каменских разозлила фанатов.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (517)
Теги:
Настя Каменских

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