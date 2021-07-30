13:17 30 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7043
  • 100 RUB4.2641
  • USD3.1197
Поиск
Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии Женщина года 2014 по версии журнала Glamour.

Глаз не оторвать: пикантные снимки Ирины Шейк произвели фурор в Сети

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (517)
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1a/251836821.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210730/252461863/Glaz-ne-otorvat-pikantnye-snimki-Iriny-Sheyk-proizveli-furor-v-Seti.html

Топ-модель показала фотографии 10-летней давности и удивила фанатов. А все потому что совсем не изменилась!

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Российская модель Ирина Шейк произвела очередной фурор в Сети – звезда глянца показала пикантные снимки 10-летней давности.

Пока все говорили о романе Шейк и рэпера Канье Уэста, модель решила вспомнить былые времена, а также привлечь внимание фанатов к своей личности и страничке в Instagram.

Шейк поделилась пикантными снимками, датированными 2010 годом и удивила подписчиков.

Если сравнить старую фотосессию с новыми снимками звезды, станет понятно – фигура модели ничуть не изменилась, даже после рождения дочки Леи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

На фото Ирина в дерзком образе продемонстрировала яркий макияж и красоту своего тела.

Поклонники восторженно отнеслись к публикации и взорвались рядом комментариев.

"Королева – тогда и сейчас", "Сексуальная красотка", "Вообще не изменилась", "Ты выглядишь также мило, как и ранее", "Смелая", "Мой эталон красоты", – расхвалили фото в Сети.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (517)
Теги:
Ирина Шейк

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео
Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться