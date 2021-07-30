Глаз не оторвать: пикантные снимки Ирины Шейк произвели фурор в Сети

Топ-модель показала фотографии 10-летней давности и удивила фанатов. А все потому что совсем не изменилась!

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Российская модель Ирина Шейк произвела очередной фурор в Сети – звезда глянца показала пикантные снимки 10-летней давности.

Пока все говорили о романе Шейк и рэпера Канье Уэста, модель решила вспомнить былые времена, а также привлечь внимание фанатов к своей личности и страничке в Instagram.

Шейк поделилась пикантными снимками, датированными 2010 годом и удивила подписчиков.

Если сравнить старую фотосессию с новыми снимками звезды, станет понятно – фигура модели ничуть не изменилась, даже после рождения дочки Леи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk)

На фото Ирина в дерзком образе продемонстрировала яркий макияж и красоту своего тела.

Поклонники восторженно отнеслись к публикации и взорвались рядом комментариев.

"Королева – тогда и сейчас", "Сексуальная красотка", "Вообще не изменилась", "Ты выглядишь также мило, как и ранее", "Смелая", "Мой эталон красоты", – расхвалили фото в Сети.

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