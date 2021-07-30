Шакире грозит тюремное заключение? Надо было заплатить налоги и жить спокойно

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Всемирно известная певица Шакира должна будет предстать перед судом Испании за налоговое мошенничество, говорится в сообщении издания Euro Weekly News.
Суд обвиняет певицу в неуплате налогов на сумму более 14,5 миллиона евро. По версии прокурора, Шакира виновна в общей сложности в шести налоговых преступлениях.
"Изабель Мебарак Риполь (настоящее имя певицы — прим. ред.) не платила налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах, несмотря на то, что у нее были обязательства делать это, так как она налоговый резидент Испании", — заявил глава суда первой инстанции Барселоны Марко Хесус Хубериас.
Сама же звезда утверждает, что в эти годы жила на Багамских островах и посещала Испанию "эпизодически".
По испанским законам, определить, является ли человек налоговым резидентом, просто – необходимо посчитать количество дней, которые он прожил в стране. Если человек прожил в Испании больше полугода, то он должен выплачивать налоги от доходов, в том числе – полученных за рубежом.
Если верить информации СМИ, то если Шакира не явится в суд, то ее могут приговорить к тюремному заключению.
Интересно, что супруг певицы – Жерар Пике в 2015 также сталкивался с проблемами с налоговой, тогда он оплатил штраф в более чем на 2,5 миллиона евро.
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