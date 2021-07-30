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Певица Шакира выступает перед началом финального матча Кубка Дэвиса между сборными Канады и Испании

Шакире грозит тюремное заключение? Надо было заплатить налоги и жить спокойно

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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44-летней Шакире грозит тюремное заключение за неуплату налогов на сумму 14,5 миллиона евро

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Всемирно известная певица Шакира должна будет предстать перед судом Испании за налоговое мошенничество, говорится в сообщении издания Euro Weekly News.

Суд обвиняет певицу в неуплате налогов на сумму более 14,5 миллиона евро. По версии прокурора, Шакира виновна в общей сложности в шести налоговых преступлениях.

"Изабель Мебарак Риполь (настоящее имя певицы — прим. ред.) не платила налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах, несмотря на то, что у нее были обязательства делать это, так как она налоговый резидент Испании", — заявил глава суда первой инстанции Барселоны Марко Хесус Хубериас.

Сама же звезда утверждает, что в эти годы жила на Багамских островах и посещала Испанию "эпизодически".

Певица Шакира
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Певица Шакира

По испанским законам, определить, является ли человек налоговым резидентом, просто – необходимо посчитать количество дней, которые он прожил в стране. Если человек прожил в Испании больше полугода, то он должен выплачивать налоги от доходов, в том числе – полученных за рубежом.

Если верить информации СМИ, то если Шакира не явится в суд, то ее могут приговорить к тюремному заключению.

Интересно, что супруг певицы – Жерар Пике в 2015 также сталкивался с проблемами с налоговой, тогда он оплатил штраф в более чем на 2,5 миллиона евро.

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Темы:
Светская хроника (534)

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