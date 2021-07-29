Тайный смысл: что Бен Аффлек подарил Джей Ло на день рождения?

В честь 52-летия своей девушки актер придумал эскизы шикарных украшений с бриллиантами и открыл в себе талант дизайнера-ювелира

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Американский актер Бен Аффлек решил угодить своей девушке Джей Ло: возлюбленный певицы подарил ей незабываемый подарок на день рождения.

Страстные поцелуи и прогулка на яхте - это не все, что преподнес Аффлек своей королеве. На палубе корабля у берегов дорогого курорта актер подарил певице украшения, которые придумал сам, открыв в себе талант дизайнера.

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Индивидуальный подарок в честь дня рождения Лопес удивил поклонников и представителей ювелирного бренда.

Вышло так, что Аффлек придумал эскизы милых подвесок с особым смыслом. Каждая символизирует любовь и напоминает о том, что каждый человек может меняться и расти. Об этом изданию New York Post рассказал креативный директор ювелирного дома.

Каждый кулон на шее Лопес оценили в 3000 тысячи долларов, а их у нее целых три.

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