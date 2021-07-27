Семейный пикник и не только: Мадонна "зажгла" вместе с бойфрендом и детьми

Сама певица выбрала для семейной вечеринки дерзкий образ – крохотные джинсовые шорты, колготки в сеточку и ковбойскую белую шляпу

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Всемирно известная певица Мадонна провела время в компании своего 27-летнего возлюбленного Ахламалика Уильямса и своих детей, устроив веселый пикник.

Мадонна организовала не просто пикник, а закатила настоящую вечеринку с семьей, где все гости были в праздничных костюмах.

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Сама певица выбрала для семейной вечеринки дерзкий образ – крохотные джинсовые шорты, колготки в сеточку и ковбойскую белую шляпу. Также отличился ее 15-летний сын Дэвид, который предстал в яркой рубашке и розовых штанах.

Весь день Мадонна вместе с бойфрендом, Дэвидом и Чифундо и 8-летними близняшками Эстер и Стеллой жарили рыбу и хот-доги на гриле, делали фото, пели и танцевали.

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В своем Instagram певица поделилась не только фото, но и видео. На кадрах видно, как пикник плавно перешел на вечеринку внутри трейлера, где Мадонна танцевала вместе с детьми. Видно и то, как Мадонна целует и нежно обнимает молодого бойфренда.

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