Джордж и Амаль Клуни опять ждут близнецов?

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Джордж и Амаль Клуни ждут близнецов, об этом пишут СМИ, ссылаясь на информацию приближенных к семье лиц.

Зарубежные СМИ "трубят" о скором пополнении в семье 60-летнего Джорджа Клуни и 43-летней Амаль. Как говорят приближенные к семье лица, пара еще в начале месяца объявила о радостном событии близким друзьям.

"Поговаривают, что они снова ждут близнецов. По слухам, сейчас Амаль находится на первом триместре беременности. Ее живот уже начинает расти, поэтому достаточно скоро об этом узнает весь мир", - говорит инсайдер.

Инсайдер также отметил, что друзья пары очень обрадовались, что касается Джорджа, то он был горд, а Амаль – буквально сияла от счастья. Рады этому событию оказались и четырехлетние близнецы пары.

"Это то, чего они давно хотели, но в возрасте Амаль не было никакой гарантии, что беременность наступит. Это очень волнующая новость. Раньше Джордж говорил, что хочет еще много детей, поэтому родить сразу двоих было бы для них просто идеально", - поделился инсайдер с британским изданием.

Несмотря на то, что информация пока не официальна, поклонники активно обсуждают новость в соцсетях, поздравляя пару.

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