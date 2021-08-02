Так выглядит счастье: Брежнева сняла трогательное видео с Меладзе

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Российско-украинская певица Вера Брежнева сняла трогательное видео с мужем продюсером Константином Меладзе – кадры с семейного отдыха восхитили поклонников.
Пара Меладзе и Брежневой считается одной из самых крепких в российской эстраде. В последние месяцы поп-звезда стала все чаще делиться совместными снимками с супругом, что не может не радовать фанатов. Недавно пара улетела в Италию, где Брежнева сняла видеоролик, от которого захватило дух практически у всех.
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В своем Instagram Брежнева опубликовала пост, который собрал несколько тысяч лайков и множество комментариев подписчиков.
"Once in Venice", – подписала видео исполнительница хита "Любовь спасет мир".
На видео певица и продюсер плывут на гондоле. Ветер развивает шикарную шевелюру блондинки, которая выглядит просто изумительно. Супруги составили гармоничный лук – для прогулки по каналу Вера и Константин выбрали total-black аутфиты, дополнив их солнцезащитными очками.
"Как с открытки", "Так выглядит счастье", "Самая красивая пара", "Такие стильные", "Ему очень повезло с вами", "Лучшие", – написали фанаты.
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