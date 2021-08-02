"Театр очень доволен" - МХАТ опроверг слухи о переносе спектакля с Бузовой

Некоторые СМИ писали, что кое-кто из актеров объявил руководству МХАТа бойкот из-за участия Ольги Бузовой в спектакле

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. "Чудесному грузину" быть и быть с Ольгой Бузовой. В пресс-службе МХАТ им. Горького опровергли слова писателя, заместителя художественного руководителя театра Захара Прилепина о том, что спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой перенесен из-за выборов в Госдуму.

По словам пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной, МХАТ намерен продолжать сотрудничество с Ольгой Бузовой. Очень скоро с ней будет заключен новый контракт и названы даты следующих спектаклей.

"Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Беллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру", – цитирует Мусину-Пушкину Ura.ru.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Премьера спектакля "Чудесный грузин"

Напомним, премьерные показы "Чудесного грузина" (драматург - Андрей Назаров, режиссер-постановщик Рената Сотириади) с участием телеведущей и актрисы Ольги Бузовой прошли 11 и 12 июня. Ольга исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

Что касается слухов, получивших опровержение, некоторые СМИ писали, что кое-кто из актеров объявил руководству МХАТа бойкот из-за участия Бузовой в спектакле. И в этой связи театр ищет компромиссное решение.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Ольга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"

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