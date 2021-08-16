Нет слов: пикантный образ Подольской лишил фанатов дара речи

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Российская певица Наталья Подольская ярко отдыхает на курорте: звезда станцевала на пляже в пикантном образе и лишила фанатов дара речи.
Не успела Подольская съездить с мужем-музыкантом и детьми в Грецию, как отправилась на другой курорт - в Египет. Компанию артистке составили сыновья, а также ее сестра-близнец с дочками. Наталья веселится на курорте: пока дети играют в мини-клубе, мамы "отрываются по полной".
Подольская устроила пикантную фотосессию и лишила фанатов дара речи: звезда станцевала на лежаке возле бассейна.
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Для съемки Наталья выбрала маленькое бикини яркой расцветки и сразу же привлекла внимание окружающих мужчин. "Обожаю танцевать, а вы?" - спросила певица у подписчиков под видео, где похвасталась своей стройной фигурой.
"Танцуй, Наташа, пока фигура позволяет"; "Мужики потеряли дар речи"; "Сзади мужчина на вас заглядывался"; "Круто, давай еще"; "Фигурка, конечно, просто блеск"; "Королева побережья", - написали фанаты.
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