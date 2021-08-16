15:43 16 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Певица Наталья Подольская

Нет слов: пикантный образ Подольской лишил фанатов дара речи

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (646)
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252171964.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210816/252595003/Net-slov-pikantnyy-obraz-Podolskoy-lishil-fanatov-dara-rechi.html

Певица и жена Владимира Преснякова станцевала на пляже и стала королевой египетского побережья. Вот как!

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Российская певица Наталья Подольская ярко отдыхает на курорте: звезда станцевала на пляже в пикантном образе и лишила фанатов дара речи.

Не успела Подольская съездить с мужем-музыкантом и детьми в Грецию, как отправилась на другой курорт - в Египет. Компанию артистке составили сыновья, а также ее сестра-близнец с дочками. Наталья веселится на курорте: пока дети играют в мини-клубе, мамы "отрываются по полной".

Подольская устроила пикантную фотосессию и лишила фанатов дара речи: звезда станцевала на лежаке возле бассейна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Для съемки Наталья выбрала маленькое бикини яркой расцветки и сразу же привлекла внимание окружающих мужчин. "Обожаю танцевать, а вы?" - спросила певица у подписчиков под видео, где похвасталась своей стройной фигурой.

"Танцуй, Наташа, пока фигура позволяет"; "Мужики потеряли дар речи"; "Сзади мужчина на вас заглядывался"; "Круто, давай еще"; "Фигурка, конечно, просто блеск"; "Королева побережья", - написали фанаты.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (646)
Теги:
Наталья Подольская

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе?
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе? - видео
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться