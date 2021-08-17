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Актриса Эмилия Кларк

Эмилия Кларк и Джейсон Момоа из "Игры престолов" воссоединились?

© photo: Sputnik
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (658)
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В сериале Кларк и Момоа играли "горячую" пару, да и новое фото тоже весьма пикантное - зацените сами

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Звезды культового сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк и Джейсон Момоа поделились забавным фото - в кадре они вновь воссоединились. Одинаковые фотографии обе знаменитости опубликовали в Instagram.

"Когда твое Солнце и Звезды приезжает в город, ты проверяешь, может ли он все еще поднять свою кхалиси", — подписала в стилистике сериала Кларк милое фото, на котором Момоа держит ее на руках.

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Публикация от @emilia_clarke

34-летняя Эмилия Кларк и 42-летний Джейсон Момоа, сыгравшие в сериале одну их самых горячих пар — Дейенерис Таргариен и кхала Дрого, — встретились на вечеринке одного из создателей сериала Дэвида Бениоффа. И не удержались от совместного фото.

"Люблю тебя вечно, Луна моей жизни",  — ответил Момоа, выложив в своем инстаграме тот же снимок.

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Публикация от Jason Momoa (@prideofgypsies)

Встреча, запечатленная на фото, не оставила равнодушным ни одного подписчика селебрити. "Мать драконов снова в деле!", "Какие вы классные, ребята!", "Прекрасно смотритесь вместе", - написали фолловеры Эмилии и Джейсона.

Рейтинговый сериал шел на канале HBO в течение восьми сезонов с 2011 по 2019 год и пользовался невероятным успехом. Разочарованные его концовкой, фанаты требовали продолжения саги и даже собрали петиции с просьбой возобновить съемки или переснять его, но пока этого не произошло. В 2021 году популярному сериалу исполнилось 10 лет.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (658)
Теги:
Сериал "Игра престолов"

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