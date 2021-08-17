Эмилия Кларк и Джейсон Момоа из "Игры престолов" воссоединились?

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Звезды культового сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк и Джейсон Момоа поделились забавным фото - в кадре они вновь воссоединились. Одинаковые фотографии обе знаменитости опубликовали в Instagram.
"Когда твое Солнце и Звезды приезжает в город, ты проверяешь, может ли он все еще поднять свою кхалиси", — подписала в стилистике сериала Кларк милое фото, на котором Момоа держит ее на руках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
34-летняя Эмилия Кларк и 42-летний Джейсон Момоа, сыгравшие в сериале одну их самых горячих пар — Дейенерис Таргариен и кхала Дрого, — встретились на вечеринке одного из создателей сериала Дэвида Бениоффа. И не удержались от совместного фото.
"Люблю тебя вечно, Луна моей жизни", — ответил Момоа, выложив в своем инстаграме тот же снимок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Встреча, запечатленная на фото, не оставила равнодушным ни одного подписчика селебрити. "Мать драконов снова в деле!", "Какие вы классные, ребята!", "Прекрасно смотритесь вместе", - написали фолловеры Эмилии и Джейсона.
Рейтинговый сериал шел на канале HBO в течение восьми сезонов с 2011 по 2019 год и пользовался невероятным успехом. Разочарованные его концовкой, фанаты требовали продолжения саги и даже собрали петиции с просьбой возобновить съемки или переснять его, но пока этого не произошло. В 2021 году популярному сериалу исполнилось 10 лет.
Читайте также:
-
"Ты ничего не знаешь, Джон Сноу": как в Грузии нашли Старков, Ланнистеров и Короля Ночи
-
Джордж Мартин намерен адаптировать для HBO роман Желязны о путешествиях во времени
-
HBO Max планирует снять мультсериал по "Игре престолов"
-
HBO приступил к разработке еще одного приквела "Игры престолов"