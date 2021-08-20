"Джиган в курсе?": фанаты Самойловой уверены, что она ждет пятого ребенка

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова спровоцировала слухи в Сети: поклонники уверены, что звезда Instagram ждет пятого ребенка.
Пару недель назад Самойлова и Джиган поехали с семьей на остров Крит. Несмотря на то, что блогер активно делилась видео в сторис, в самой ленте появлялось не так много фотографий. Но на днях Оксана исправилась и поделилась кадром с детьми, который заинтересовал фанатов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Сегодня наш заключительный ужин на острове, и я этому рада как никогда. Завтра, наконец, домой. И вопрос дня - сколько детей на фото?" - спросила звезда у подписчиков.
Поклонники восприняли запрос блогера, как намек на то, что на фотографии не четыре ребенка, а пять - вместе с малышом, который живет в животе Самойловой. Некоторые тут же начали поздравлять Джигана и его жену со скорым пополнением в семье.
"Вы беременны?"; "4, но 5-й в животе"; "Беременна пятым?"; "Вас можно поздравить?"; "А Джиган в курсе?"; "Поздравляем будущих родителей"; "5? Идете на рекорд!", - написали фанаты.
Читайте также:
-
Рэпер Джиган поплавал с тиграми и "стал" живодером – видео
-
"Скоро будет как Джиган": Бузову отчитали за провокацию в Сети
-
Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз