"Джиган в курсе?": фанаты Самойловой уверены, что она ждет пятого ребенка

Популярный блогер и многодетная мать заинтриговала поклонников: в Сети говорят о возможной беременности Оксаны

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова спровоцировала слухи в Сети: поклонники уверены, что звезда Instagram ждет пятого ребенка.

Пару недель назад Самойлова и Джиган поехали с семьей на остров Крит. Несмотря на то, что блогер активно делилась видео в сторис, в самой ленте появлялось не так много фотографий. Но на днях Оксана исправилась и поделилась кадром с детьми, который заинтересовал фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

"Сегодня наш заключительный ужин на острове, и я этому рада как никогда. Завтра, наконец, домой. И вопрос дня - сколько детей на фото?" - спросила звезда у подписчиков.

Поклонники восприняли запрос блогера, как намек на то, что на фотографии не четыре ребенка, а пять - вместе с малышом, который живет в животе Самойловой. Некоторые тут же начали поздравлять Джигана и его жену со скорым пополнением в семье.

"Вы беременны?"; "4, но 5-й в животе"; "Беременна пятым?"; "Вас можно поздравить?"; "А Джиган в курсе?"; "Поздравляем будущих родителей"; "5? Идете на рекорд!", - написали фанаты.

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