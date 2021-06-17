11:49 17 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8356
  • 100 RUB4.3968
  • USD3.1657
Поиск

"Скоро будет как Джиган": Бузову отчитали за провокацию в Сети

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (167)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252046224.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210617/252046289/Skoro-budet-kak-Dzhigan-Buzovu-otchitali-za-provokatsiyu-v-Seti.html

Мотивационная речь под откровенной фотографией в Instagram развеселила поклонников бывшей звезды "Дома-2"

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова любит эпатировать фанатов – звезда снова показала провокационный снимок и попала "под обстрел" поклонников.

Бузова продолжает активно вести Instagram и рассказывать о своих буднях, мужчинах и мыслях обо всем. Недавно звезда опубликовала яркий снимок, сделанный во время отпуска в Италии. Бузова позировала у бассейна в бикини, повернувшись спиной. Ведущая приняла игривую позу и встала на цыпочки, сделав акцент на своей фигуре.

Кадр телезвезды вызвал неопределенную реакцию поклонников. Бузову отчитали за провокацию и "глубокомысленную" подпись к фото.

"Многие хотят видеть, как ты сдаешься. Разочаруй их", – написала звезда, после чего подписчики решили поставить ее на место.

"Скоро будет как Джиган, передавать приветы из рехаба", "Оля, что ты несешь и что делаешь? Прикройся", "Сексуальность – это не твое. Нелепо и смешно", "Зачем эти провокации?", "Рука-лицо", – прокомментировали в Сети. 

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (167)
Теги:
Италия, Россия, Ольга Бузова

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Батуми открыли пляжный сезон - как развлекаются на Черном море
Морской отдых в Грузии - в Батуми стартовал новый летний сезон
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться