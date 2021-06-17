"Скоро будет как Джиган": Бузову отчитали за провокацию в Сети

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова любит эпатировать фанатов – звезда снова показала провокационный снимок и попала "под обстрел" поклонников.

Бузова продолжает активно вести Instagram и рассказывать о своих буднях, мужчинах и мыслях обо всем. Недавно звезда опубликовала яркий снимок, сделанный во время отпуска в Италии. Бузова позировала у бассейна в бикини, повернувшись спиной. Ведущая приняла игривую позу и встала на цыпочки, сделав акцент на своей фигуре.

Кадр телезвезды вызвал неопределенную реакцию поклонников. Бузову отчитали за провокацию и "глубокомысленную" подпись к фото.

"Многие хотят видеть, как ты сдаешься. Разочаруй их", – написала звезда, после чего подписчики решили поставить ее на место.

"Скоро будет как Джиган, передавать приветы из рехаба", "Оля, что ты несешь и что делаешь? Прикройся", "Сексуальность – это не твое. Нелепо и смешно", "Зачем эти провокации?", "Рука-лицо", – прокомментировали в Сети.

Читайте также: