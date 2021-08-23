Почему Настя Ивлеева и Элджей развелись

Красивая история закончилась также красиво - Настя и Элджей разошлись полюбовно и насовсем. Наверное, двух креативных личностей в одной семьей многовато

ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Блогер, телеведущая Настя Ивлеева рассказала о причине развода с рэпером Элджеем, отношения с которым продлились три года.

Элджей и Ивлеева стали героями двойной обложки журнала Tatler, где рассказали о своем разводе, поставив "красивую точку", как написала Ивлеева.

"Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю. Я уже говорила, что в моем теле восемьдесят процентов мужской энергии. Мне нужно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть, менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех", — рассказала блогер.

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По ее словам, они были без ума друг от друга, что прекрасно, но это сильно повлияло на мотивацию к работе, к созданию новых проектов. Как сказал в интервью Элджей, они с самого начала в отношениях договорились, что всегда будут честны друг с другом, а также о том, что с Настей можно поговорить обо всем.

Поэтому неверности места не было, Ивлеева ответила и на этот вопрос, сказав, что друг друга они не предавали. "Мы друг друга не предавали — не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона", — заявила Ивлеева.

Пара поженилась в 2019 году, а познакомились Ивлеева и Элджей годом ранее на одном из концертов.

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