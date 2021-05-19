Грузия работает над открытием сухопутных границ для быстрого восстановления туризма

По словам министра экономики Грузии, настрой в плане быстрого восстановления туризма становится все более оптимистичным

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Открытие сухопутных границ позволит туристам из соседних стран активнее приезжать в Грузию, заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Глава Минэкономики находится в составе грузинской делегации на международной выставке FITUR-2021 в Мадриде, которая проходит с 19 по 23 мая. В этом году Грузия является страной-партнером мероприятия и представлена на выставке на высоком уровне. Возглавляет делегацию премьер Ираклий Гарибашвили, который принял участие в официальной церемонии открытия вместе с королем и королевой Испании.

"На выставке в Мадриде мы видим повышенный интерес у европейских туристов к визиту в Грузию. Открытие сухопутных границ, над которым мы работаем, будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран, и думаю, к летнему сезону мы сможем безопасно открыть сухопутные границы так же, как мы открыли воздушные", – заявила Турнава.

Национальная администрация туризма Грузии отмечает, что это уникальный шанс для страны запустить маркетинговую кампанию в условиях пандемии COVID-19 и тяжелой ситуации в индустрии. Ведь сфера туризма наиболее пострадала в результате пандемии, а более 150 тысяч человек, занятых в отрасли, остались не у дел.

По словам министра, после выставки настрой в плане быстрого восстановления туризма стал более оптимистичным.

"Я абсолютно уверена, что туризм в Грузии восстановится быстрее, чем мы первоначально ожидали по нашим пессимистическим прогнозам. Думаю, восстановление будет больше чем на 30%, может быть до 50%. Конечно, многое зависит от глобальной пандемии, но вакцинация началась, настрой очень хороший, мы видим, что к нам уже приезжают многочисленные группы из разных стран", – добавила Турнава.

Она также сообщила, что увеличилось количество туристов, прибывающих в Грузию из стран Персидского залива, Израиля, Евросоюза и соседних государств.

Частота полетов и география стран, а также количество авиакомпаний на рынке авиаперевозок Грузии растут каждую неделю, отметила она. По ее словам, в ближайшее время в Грузию начнет летать европейский лоукостер Eurowings, которого раньше в нашей стране не было.

Грузия с 1 февраля открыла воздушные границы. Сухопутные и морские границы по-прежнему закрыты. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину. Иностранцы могут только прилететь. При этом изменился ряд правил и условий для въезда.

На сегодняшний день на воздушных границах страны действуют строгие противовирусные меры.

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