Откроют ли Турцию с 1 июня 2021 для туристов? Последние новости

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции с 29 апреля по 17 мая был введен жесткий локдаун - правительство страны старалось с помощью жестких мер снизить до минимума уровень заражений и спасти туристический сезон в 2021-м, чтобы не повторить провал прошлого года.

Турция проводит испытания российской вакцины "Спутник V">>

Ряд ограничений в Турции сохраняется до 1 июня, но большинство из них не распространяются на туристов и граждан страны, получивших две дозы вакцины от коронавируса.

Sputnik Грузия поинтересовался, откроют ли Турцию с 1 июня 2021 для туристов и последними новостями в связи с распространением COVID-19 в стране.

Откроют ли Турцию с 1 июня для туристов?

Турция является популярным местом отдыха для туристов из России и граждан других стран, поэтому многие с нетерпением ждут, когда ее откроют. Россия ранее приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

В Турции с начала марта резко возросло число инфицированных коронавирусом, а 16 апреля был зарегистрирован максимум заразившихся коварной инфекцией за сутки — 63 тысячи человек. Россия на этом фоне ограничила авиасообщение, оставив только два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.

Продлит ли Россия срок этого ограничения, который истекает 1 июня, и откроет Турцию для своих граждан, официально пока неизвестно.

В то же время, S7 Airlines 18 мая отменил рейсы в Турцию до конца летнего сезона из-за неопределенности, сохраняющейся по этому направлению.

А "Аэрофлот", прекратив продажу билетов, отменил все рейсы на июнь в Турцию, кроме двух разрешенных в неделю. Свое решение авиакомпания объяснила желанием не создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов.

Возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между РФ и Турцией стала главной темой встречи вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с делегацией из Турции, сообщение опубликовано на сайте правительства России.

Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения российская делегация поедет в Турцию.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Поэтому гадать сегодня, откроют ли Турцию с 1 июня для российских туристов, бессмысленно.

Ассоциация туроператоров (АТОР) информацию о возможности возобновления полетов в Турцию и, соответственно, открытии Турции ожидает в конце мая. А вот в Турции полагают, что открытие границ состоится не раньше середины июня.

Коронавирус в Турции

После резкого скачка заболеваемости в середине апреля, суточный прирост инфицированных коронавирусом к 4 мая сократился наполовину и составил около 29 тысяч новых заражений. Минздрав Турции в тот же день сообщил, что из "красной зоны", в которую входят провинции с высоким риском заражения коронавирусом, вышли курортные регионы Анталья и Мугла.

По последним данным, 18 мая в Турции зафиксировано 11 937 случаев заражения коронавирусом.

Турция с 17 мая приступила к поэтапному снятию ограничений после введенного локдауна в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Кроме того, Турция с 15 мая отменила обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус по приезде в страну для туристов из 16 стран. Россия в список государств, граждане которых смогут посетить популярные турецкие курорты без ограничений, не вошла.

Большую часть коронавирусных ограничений власти Турции планируют снять 1 июля, однако все будет зависеть от эпидситуации в стране.

Из-за пандемии коронавируса туристический сезон в Турции в 2020-м провалился. По данным турецкого статистического ведомства (TUIK), в прошлом году по сравнению с 2019-м страну посетило на 15,9 миллиона туристов меньше - падение составило около 70%, а работы в турсфере лишились 320 тысяч человек.

Например, в 2020-м Турцию посетили более 2,1 миллиона российских туристов - на 69,7% меньше по сравнению с 2019 годом. В 2019-м Турцию посетили более 7 миллиона россиян.

Материал подготовлен на основе открытых источников