Сухопутная граница Грузии 2021 – когда откроется

По информации министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, безопасное открытие сухопутных границ будет возможно к летнему сезону. Как отметила глава экономического ведомства, это будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран.

"Я абсолютно уверена, что туризм в Грузии восстановится быстрее, чем мы изначально ожидали по нашим пессимистическим прогнозам. Думаю, восстановление будет больше чем на 30%, может быть до 50%", - отметила она.

О необходимости восстановления сферы туризма в Грузии, которая наиболее пострадала в результате пандемии, не раз говорил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Грузия с 1 февраля открыла воздушные границы. Сухопутные и морские границы по-прежнему закрыты. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину. Иностранцы могут только прилететь. При этом изменился ряд правил и условий для въезда.

На сегодняшний день на воздушных границах страны действуют строгие противовирусные меры.

Попасть в Грузию воздушным путем могут граждане любой страны, которые имеют при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации (обе дозы) против коронавируса.

Исключение касается только тех граждан, которые прибывают в Грузию из Индии (независимо от гражданства и полного курса вакцинации), а также лиц, которые совершили поездку в эту страну в течение последних 14 дней. Им необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР- теста на наличие коронавируса, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. После чего их ожидает 14-дневный обязательный карантин за свой счет.

До пересечения государственной границы Грузии необходимо заполнить специальную электронную форму, в которой нужно указать историю путешествий за последние 14 дней, а также место проживания в Грузии и контактные данные.

На данном этапе власти Грузии разрешают въехать в страну невакцинированным гражданам следующих стран: Россия, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Великобритания и Северная Ирландия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также стран-участников Евросоюза.

При этом въезжающие из этих стран люди должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенного за 72 часа до пересечения границы. А на третий день после пересечения границы они должны пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет.

photo : press-service of the Government of Georgia

Батумский международный аэропорт - зал ожидания