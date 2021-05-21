Въезд в Грузию на машине летом 2021 - правила

Сухопутные границы Грузии закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, однако исключения все же допускаются

Многие с нетерпением ждут, когда Грузия, наконец, откроет сухопутные границы. Особенно это важно для потенциальных путешественников из России, ведь в условиях отсутствия прямого авиасообщения между странами открытие КПП "Верхних Ларс" станет настоящим спасением для тех, кто истосковался по хинкали, вину и захватывающим горным пейзажам. Но другие соседи Грузии, такие как Армения и Азербайджан, ждут открытия границ не меньше – ведь до пандемии граждане этих стран возглавляли рейтинг посещаемости Грузии.

© Sputnik / Levan Avlabreli Гудаури летом лето туризм курорт отдых в горах горный воздух туристы поход горы

Об открытии сухопутных границ активно говорят представители правительства Грузии – глава Минэкономики Натия Турнава буквально на днях заявила, что власти ведут активные подготовительные работы, однако точная дата открытия границ пока не названа. Предположительно, это будет приурочено к открытию летнего туристического сезона.

Кто и как может приехать?

В настоящее время на территорию Грузии через сухопутные границы "от соседей" могут попасть сами граждане страны при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Повторный тест необходимо будет сдать на третий день пребывания в стране. Либо на руках у путешественника должен быть сертификат о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Иностранцу попасть через сухопутную границу возможно в том случае, если он является членом семьи гражданина Грузии и имеет соответствующий документ. Также иностранный гражданин может пересечь границу, если он дипломатический служащий или член его семьи, а так же если имеет специальное приглашение - деловое или рабочее.

© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" открылся на грузино-российской границе

Если вы не гражданин Грузии, но проживаете здесь и вам необходимо выехать в Россию, Армению, Турцию или Азербайджан, то вы можете беспрепятственно это сделать, только возвращаться обратно придется исключительно воздушным способом.

Для самих граждан Грузии выезд через сухопутные границы в соседние страны закрыт, но есть определенные исключения: если гражданин является членом семьи резидента той страны, куда направляется, и имеет соответствующий документ.

Если такого нет, то на руках у гражданина Грузии должно быть специальное приглашение от резидента той страны, куда он направляется. В нем должно быть подробно указано, на какой срок, с какой целью, в какой город он отправляется, а также контактная информация.

К этому документу должен прилагаться отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее 72 часов. Понадобится ли повторный тест уже на территории соседней страны – зависит от правил, установленных на ее территории.

Сухопутные границы Грузии закрыты уже больше года – с середины марта 2020 года. Такое решение было принято после того, как в стране зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

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