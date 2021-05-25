17:32 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово

Открыто ли авиасообщение с Грузией? Самолет Москва-Тбилиси 2021

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Отдых в Грузии 2021 (9)
323 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/19/251828464.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210525/251829067/Otkryto-li-aviasoobschenie-s-Gruziey-Samolet-Moskva-Tbilisi-2021.html

Грузия с 1 февраля 2021 года сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение, введенные из-за пандемии COVID-19

Прямого авиасообщения с городами России у Грузии нет уже почти два года, и это никак не связано с пандемией коронавируса. Полеты между странами приостановлены с 8 июля 2019 года по указу президента России Владимира Путина. Такое решение было принято в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами.

Опустевший международный аэропорт Тбилиси
© Sputnik / Natia Kvartskhava
Опустевший международный аэропорт Тбилиси

На сегодняшний день прилететь в Грузию из России можно через третью страну, например Беларусь, Армению, Латвию, Казахстан или Турцию. Но в последнем случае нужно помнить, что 12 апреля в России ввели ограничение на авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидситуации в мусульманской стране. Данное ограничение будет в силе до 1 июня. При этом между странами сохраняются по два регулярных рейса в неделю Москва-Стамбул-Москва.

Самолет компании Турецкие авиалинии садится в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, Турция
© AFP / OZAN KOSE
Самолет компании Турецкие авиалинии садится в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, Турция

Цены на авиабилеты зависят от дат. Так, билет на рейс к концу мая Москва–Ереван–Тбилиси обойдется от 950 лари (около 290 долларов), а через Минск – 1 050 лари (около 320 долларов). При поиске билетов лучше посещать непосредственно сайты авиакомпания, чтобы быть в курсе спецпредложений и акций, которых немало в летний сезон.

Учтите, что в Грузии три действующих международных аэропорта – в Тбилиси, в Кутаиси (Копитнари) и в Батуми (Чорохи). При этом с Кутаисским международным аэропортом сотрудничают многие низкобюджетные авиакомпании.

Кутаисский международный аэропорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кутаисский международный аэропорт

Иностранные гости должны помнить, что в ночное время в Грузии продолжает действовать "комендантский час" - с 23:00 до 05:00. В общественных местах необходимо носить маски.

Перед въездом в Грузию иностранцы должны заполнить анкету и указать, где будут жить, оставить контактный номер, рассказать о том, какие страны посещали за последние 14 дней.

На сегодняшний день в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется более ста рейсов в неделю, а к лету их количество, по плану Минэкономики, увеличится до 200.

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Отдых в Грузии 2021 (9)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Башня многофункционального делового комплекса Лахта-центр в Санкт-Петербурге
Лучшие небоскребы мира по версии конкурса CTBUH Awards - фото
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов - видео
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться