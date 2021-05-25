Открыто ли авиасообщение с Грузией? Самолет Москва-Тбилиси 2021

Прямого авиасообщения с городами России у Грузии нет уже почти два года, и это никак не связано с пандемией коронавируса. Полеты между странами приостановлены с 8 июля 2019 года по указу президента России Владимира Путина. Такое решение было принято в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами.
На сегодняшний день прилететь в Грузию из России можно через третью страну, например Беларусь, Армению, Латвию, Казахстан или Турцию. Но в последнем случае нужно помнить, что 12 апреля в России ввели ограничение на авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидситуации в мусульманской стране. Данное ограничение будет в силе до 1 июня. При этом между странами сохраняются по два регулярных рейса в неделю Москва-Стамбул-Москва.
Цены на авиабилеты зависят от дат. Так, билет на рейс к концу мая Москва–Ереван–Тбилиси обойдется от 950 лари (около 290 долларов), а через Минск – 1 050 лари (около 320 долларов). При поиске билетов лучше посещать непосредственно сайты авиакомпания, чтобы быть в курсе спецпредложений и акций, которых немало в летний сезон.
Учтите, что в Грузии три действующих международных аэропорта – в Тбилиси, в Кутаиси (Копитнари) и в Батуми (Чорохи). При этом с Кутаисским международным аэропортом сотрудничают многие низкобюджетные авиакомпании.
Иностранные гости должны помнить, что в ночное время в Грузии продолжает действовать "комендантский час" - с 23:00 до 05:00. В общественных местах необходимо носить маски.
Перед въездом в Грузию иностранцы должны заполнить анкету и указать, где будут жить, оставить контактный номер, рассказать о том, какие страны посещали за последние 14 дней.
На сегодняшний день в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется более ста рейсов в неделю, а к лету их количество, по плану Минэкономики, увеличится до 200.
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