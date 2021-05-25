Как въехать в Грузию в 2021 году через сухопутную границу - правила

Власти Грузии порадовали и граждан страны, и жителей стран-соседей долгожданным событием – с 1 июня страна наконец-то открывает сухопутные границы. И это уже точно

Как попасть в Грузию на машине, какие документы нужно иметь при себе и могут ли сами грузины отправиться теперь к соседям в гости – подробно в материале Sputnik Грузия.

Пересечь сухопутные границы могут граждане тех стран, которым разрешено прибывать в Грузию и воздушным путем. При себе необходимо иметь сертификат о двухфазной вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест на COVID-19.

© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" открылся на грузино-российской границе

На данном этапе власти Грузии разрешают въезжать в страну с ПЦР-тестом гражданам следующих стран: Россия, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Великобритания и Северная Ирландия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, страны ЕС, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова и Оман.

Попасть в Грузию могут граждане всех других стран, кто прошел полный курс вакцинации. Исключение составляет Индия из-за нового опасного штамма коронавируса.

© AP Photo / Natacha Pisarenko Пандемия коронавируса - ПЦР тестирование

Любой человек, который прибывает из Индии, независимо от гражданства и полного курса вакцинации, должен будет предоставить на государственной границе отрицательный результат теста ПЦР, проведенного за последние 72 часа до визита в Грузию, а затем – должен пройти 14-дневный карантин за свой счет. При этом индийские студенты смогут прибыть в Грузию только чартерными рейсами.

Пока новые правила въезда на территорию страны распространяются только на иностранных граждан. Что же касается самих граждан Грузии, которые собираются в гости к соседям, – для них регламент поездок будет разработан властями страны в ближайшее время.

photo : Ia Chkhaidze / FB Таможня в Сарпи. Грузино турецкая граница. ТПП. Проверка грузовых автомобилей

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