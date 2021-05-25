Как открытие Ларса отразится на потоке туристов из России? Мнение туроператоров

Российские туроператоры не ожидают возобновления потока туристов из РФ в Грузию после открытия этой страной своей сухопутной границы для иностранцев

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Открытие Грузией сухопутной границы не повлияет на поток туристов из России, считают российские туроператоры, передает РИА Новости.

Власти Грузии во вторник сообщили об открытии сухопутных границ с 1 июня. Ранее иностранцы могли попасть в страну только по воздуху. Страна допускает к себе туристов из более чем 50 стран мира, если у них при себе есть ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено в 2019 году.

"После закрытия прямого авиасообщения спрос на туры в Грузию упал. Сейчас открытие границ никак не скажется на росте спроса на пакетные туры, так как в основном туда поедут с гуманитарными целями, для посещения родственников и друзей, и в основном на собственном автотранспорте", - прокомментировали агентству в пресс-службе "Интуриста".

По словам директора по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяны Беловой, открытие сухопутной границы скорее будет востребовано жителями приграничных районов России и Грузии, а также самостоятельными путешественниками, следующими из Владикавказа, и для автомобильных путешествий Армения-Грузия.

"Но это, на мой взгляд, незначительное количество туристов", - заметила она.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Туристка смотрит на город Тбилиси

Грузино-российские отношения обострились в июне 2019 года после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии тогда захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

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