Как открытие Ларса отразится на потоке туристов из России? Мнение туроператоров

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Открытие Грузией сухопутной границы не повлияет на поток туристов из России, считают российские туроператоры, передает РИА Новости.
Власти Грузии во вторник сообщили об открытии сухопутных границ с 1 июня. Ранее иностранцы могли попасть в страну только по воздуху. Страна допускает к себе туристов из более чем 50 стран мира, если у них при себе есть ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено в 2019 году.
"После закрытия прямого авиасообщения спрос на туры в Грузию упал. Сейчас открытие границ никак не скажется на росте спроса на пакетные туры, так как в основном туда поедут с гуманитарными целями, для посещения родственников и друзей, и в основном на собственном автотранспорте", - прокомментировали агентству в пресс-службе "Интуриста".
По словам директора по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяны Беловой, открытие сухопутной границы скорее будет востребовано жителями приграничных районов России и Грузии, а также самостоятельными путешественниками, следующими из Владикавказа, и для автомобильных путешествий Армения-Грузия.
"Но это, на мой взгляд, незначительное количество туристов", - заметила она.
Грузино-российские отношения обострились в июне 2019 года после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии тогда захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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