Российским туристам на машине в Грузию не попасть - эксперты рассказали почему

"Наземного" турпотока из России в Грузию пока не будет: сухопутная граница закрыта с российской стороны

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Решение Грузии об открытии сухопутных границ с 1 июня никак не отразится на возможности россиян посещать страну на автомобиле, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Власти Грузии откроют с 1 июня сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пересечь границу Грузии можно будет с документом, удостоверяющим полный курс вакцинации от COVID-19, или же с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за последние 72 часа до приезда.

"Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время как-либо решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют",– поясняет руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

В документе говорится, что с 30 марта 2020 г. временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Из этого правила есть исключения. Они действуют для дипработников, военнослужащих и других особых категорий граждан РФ. Пройти границу по земле также могут граждане, которые направляются в другую страну для ухода за больными близкими родственниками или, например, к месту проживания супруга (супруги).

Кроме того, сейчас пересечение наземной границы с Грузией для туристов возможно только с оформленными документами на лечение, которые, скорее всего, будут тщательно проверять на границе.

Как россияне могут поехать в Грузию

Россия пока не возобновляла авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено еще до пандемии – в июне 2019 года.

photo: courtesy of Press service of the Federation Council of the Russian Federation Карасин: об авиасообщении между Россией и Грузией говорить рано

Как и ранее, сейчас прилететь в Грузию российские граждане могут только со стыковкой в другой стране. В середине июня перелет из Москвы в Тбилиси и обратно через Армению стоит около 40 тысяч рублей.

Билеты через Стамбул можно найти по цене около 31-35 тысяч рублей. Стоит отметить, что перевозка в Турцию по-прежнему ограничена 2 рейсами в Стамбул из Москвы в неделю от "Аэрофлота" и двумя – от Turkish Airlines. Пока неизвестно, снимут ли ограничения в июне.

Возможность приехать в Грузию по земле у россиян все же есть, но только после авиаперелета: речь идет о переезде наземным транспортом из Армении (открытой для туризма из России, как этой страной, так и российским Оперштабом) или Турции. Учитывая ограничения и цены по Турции, поездка через Армению представляется более реалистичной.

"Но сейчас туроператорам официально запрещено продавать туры в Грузию. Когда появится разрешение, такой продукт будет пользоваться спросом у туристов. Сейчас же комбинированные туры туристы могут делать только самостоятельно. Что касается Армении, направление есть в нашем ассортименте и пользуется спросом. Конечно, с поправкой на всё еще не закончившуюся пандемию", – разъясняет генеральный директор компании "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди.

Грузино-российские отношения обострились в июне 2019 года после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии тогда захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

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