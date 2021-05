Российским туристам на машине в Грузию не попасть - эксперты рассказали почему

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Решение Грузии об открытии сухопутных границ с 1 июня никак не отразится на возможности россиян посещать страну на автомобиле, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Власти Грузии откроют с 1 июня сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пересечь границу Грузии можно будет с документом, удостоверяющим полный курс вакцинации от COVID-19, или же с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за последние 72 часа до приезда.

"Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время как-либо решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют",– поясняет руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

В документе говорится, что с 30 марта 2020 г. временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Из этого правила есть исключения. Они действуют для дипработников, военнослужащих и других особых категорий граждан РФ. Пройти границу по земле также могут граждане, которые направляются в другую страну для ухода за больными близкими родственниками или, например, к месту проживания супруга (супруги).

Кроме того, сейчас пересечение наземной границы с Грузией для туристов возможно только с оформленными документами на лечение, которые, скорее всего, будут тщательно проверять на границе.

Россия пока не возобновляла авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено еще до пандемии – в июне 2019 года.