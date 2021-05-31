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Армяно-грузинская граница

Правила въезда в Грузию на машине 2021 - инструкция для иностранцев

© photo: Sputnik / Laura Sarkisian
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Темы:
Отдых в Грузии 2021 (19)
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Лето в Грузии стартует с открытия сухопутных границ – с 1 июня в страну можно въехать на машине из России, Армении, Турции и Азербайджана

Как попасть в Грузию через сухопутную границу, какие документы нужно иметь при себе - в материале Sputnik Грузия.

Пересечь сухопутные границы могут граждане тех стран, которым разрешено прибывать в Грузию и воздушным путем. При себе необходимо иметь сертификат о двухфазной вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест на COVID-19.

Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс открылся на грузино-российской границе
© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov
Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" открылся на грузино-российской границе

На данном этапе власти Грузии разрешают въезжать в страну с ПЦР-тестом гражданам следующих стран: Россия, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Великобритания и Северная Ирландия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, страны ЕС, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова и Оман.

Попасть в Грузию могут граждане всех других стран, кто прошел полный курс вакцинации. Исключение составляет Индия из-за нового опасного штамма коронавируса.

Пандемия коронавируса - ПЦР тестирование
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Пандемия коронавируса - ПЦР тестирование

Любой человек, который прибывает из Индии, независимо от гражданства и полного курса вакцинации, должен будет предоставить на государственной границе отрицательный результат теста ПЦР, проведенного за последние 72 часа до визита в Грузию, а затем – должен пройти 14-дневный карантин за свой счет. При этом индийские студенты смогут прибыть в Грузию только чартерными рейсами.

Таможня в Сарпи. Грузино турецкая граница. ТПП. Проверка грузовых автомобилей
photo : Ia Chkhaidze / FB
Таможня в Сарпи. Грузино турецкая граница. ТПП. Проверка грузовых автомобилей

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Темы:
Отдых в Грузии 2021 (19)
Теги:
Граница Грузии, Турция, Азербайджан, Армения, Россия, Грузия

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