Как сдать тест на коронавирус в Грузии: цены, лаборатории

Тестирование на коронавирус стало едва ли не самой востребованной услугой в лабораториях всего мира, и Грузия - не исключение

Грузия открыла свои сухопутные границы для иностранцев с 1 июня, а регулярное международное авиасообщение возобновилось с 1 февраля.

Иностранные гости, не имеющие справку о полном курсе вакцинации против коронавируса, должны на третий день своего пребывания в Грузии сдать ПЦР-тест.

Тест делается за свой счет. Цены на ПЦР-тест в различных клиниках колеблются в среднем от 95 до 120 лари (29 - 36 долларов). Ответы теста будут известны в течение 24 часов.

© REUTERS / VINCENT WEST Тестирование на коронавирус в Испании

Чтобы узнать, в какую лабораторию лучше обратиться, нужно позвонить по номеру горячей линии правительства "144" и назвать интересующий вас район. В течение нескольких минут дежурный оператор пришлет на ваш сотовый телефон несколько клиник, устраивающих вас территориально.

Так, например, если вы гостите в столичном районе Ваке-Сабуртало, то вас устроят следующие медучреждения:

Клиника "Аверси" - проспект Важа-Пшавела, 27-б. тел. 0322500700ООО

"Неолаби" - ул. Ташкентская, №4, тел.0322392896

"Мегалаби" - улица Кавтарадзе, 23, тел. 0322051111

Тбилисская инфекционная больница (Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии) - проспект Александра Казбеги, 16, тел. 0322398018.

Первая университетская клиника - проспект Важа-Пшавела, 29. тел. 0322244033

При этом, советуем позвонить в клинику, прежде чем направиться туда. Некоторые медучреждения, как например "Медиссон Холдинг" в районе Глдани-Надзаладеви, проводили ПЦР-тестирование граждан на начальном этапе пандемии, но сегодня не предоставляют клиентам такую услугу.

Важно (!): в случае, если иностранный гость не пройдет ПЦР-тестирование, то его ожидает штраф в размере 2 тысяч лари или 613 долларов по сегодняшнему курсу.

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале