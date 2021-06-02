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Пандемия коронавируса COVID - 19 ПЦР тестирование жителей в Германии

Как сдать тест на коронавирус в Грузии: цены, лаборатории

© AP Photo / Kay Nietfeld
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Темы:
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Тестирование на коронавирус стало едва ли не самой востребованной услугой в лабораториях всего мира, и Грузия - не исключение

Грузия открыла свои сухопутные границы для иностранцев с 1 июня, а регулярное международное авиасообщение возобновилось с 1 февраля.

Иностранные гости, не имеющие справку о полном курсе вакцинации против коронавируса, должны на третий день своего пребывания в Грузии сдать ПЦР-тест.

Тест делается за свой счет. Цены на ПЦР-тест в различных клиниках колеблются в среднем от 95 до 120 лари (29 - 36 долларов). Ответы теста будут известны в течение 24 часов.

Тестирование на коронавирус в Испании
© REUTERS / VINCENT WEST
Тестирование на коронавирус в Испании

Чтобы узнать, в какую лабораторию лучше обратиться, нужно позвонить по номеру горячей линии правительства "144" и назвать интересующий вас район. В течение нескольких минут дежурный оператор пришлет на ваш сотовый телефон несколько клиник, устраивающих вас территориально.

Так, например, если вы гостите в столичном районе Ваке-Сабуртало, то вас устроят следующие медучреждения:

  • Клиника "Аверси" - проспект Важа-Пшавела, 27-б. тел. 0322500700ООО
  • "Неолаби" - ул. Ташкентская, №4, тел.0322392896
  • "Мегалаби" - улица Кавтарадзе, 23, тел. 0322051111
  • Тбилисская инфекционная больница (Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии) - проспект Александра Казбеги, 16, тел. 0322398018.
  • Первая университетская клиника - проспект Важа-Пшавела, 29. тел. 0322244033

При этом, советуем позвонить в клинику, прежде чем направиться туда. Некоторые медучреждения, как например "Медиссон Холдинг" в районе Глдани-Надзаладеви, проводили ПЦР-тестирование граждан на начальном этапе пандемии, но сегодня не предоставляют клиентам такую услугу.

Важно (!): в случае, если иностранный гость не пройдет ПЦР-тестирование, то его ожидает штраф в размере 2 тысяч лари или 613 долларов по сегодняшнему курсу.

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Темы:
Отдых в Грузии 2021 (24)
Теги:
Тесты, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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