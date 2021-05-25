Дед Манижи был секретным агентом Советского Союза?

Биография российской исполнительницы на "Евровидении-2021" Манижи с каждым днем обрастает все новыми семейными тайнами. На этот раз журналисты Sputnik Таджикистан нашли интересную историю ее деда

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Российская певица Манижа, занявшая на песенном конкурсе "Евровидение-2021" девятое место, не раз заявляла о том, что ее смелая бабушка таджикского происхождения была первой восточной женщиной, решившей отказаться от ношения паранджи.

Однако, как оказалось, помимо отважной бабушки, у Манижи был и знатный дедушка по материнской линии. Более того, Sputnik Таджикистан выяснил, что дед Манижи был одной из самых известных фигур советского Таджикистана 1930-1960-х годах прошлого столетия.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Певица Манижа (Россия) на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021" в Роттердаме.

Звали деда артистки Тоджи Усмон. Родословная Тоджи восходила к великому персидскому поэту-шейху Камолу Худжанди. Сам он занимался журналистикой, литературой, но мало кто знал, что кроме этого он также был членом службы безопасности "большой тройки" на Тегеранской конференции.

Родился Тоджи Усмон в 1906 году, в селе Унджи Худжандского района (ныне Бободжонгафуровский район) в семье дехканина (так в Средней Азии называли крестьян). Окончил Бухарское сельскохозяйственное училище, а в 30-х годах – факультет журналистики Среднеазиатского университета имени Ленина в Ташкенте. Занимал должность редактора газеты "Тоджикистони сурх", после был главредом газеты "На пути Ленина".

© AP Photo / Peter Dejong Певица Манижа

А потом в судьбе Тоджи Усмон произошел страшный поворот. Он попал в 1934 году под "партийную чистку" по приказу Сталина в присутствии Шириншо Шохтемура, лидера Таджикистана того времени. Но нелепая попытка осудить его за связь с басмачами ни к чему не привела. Хотя тюрьмы Усмон, увы, не избежал. Он пробыл в заключении два года.

Деда реабилитировали и в 1944-м по приказу Наркомата обороны. Мужчина поехал в командировку на Закавказский фронт для работы в Иране. Там он был еще и исполнительным директором ираноязычной газеты. Но все было не так-то просто. По словам одного из представителей большой династии семьи, историка, 71-летнего Абдукодира Нурматова, перед самой смертью Тоджи Усмон рассказал ему о своей чекистской деятельности.

"Мой дед входил в советскую команду из 11 человек, которая вместе с иранскими властями отвечала за организацию встречи лидеров "большой тройки" – Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране", – сказал Нурматов, добавив, что на родине Тоджи никто не знал о тайных страницах его жизни.

По воспоминаниям внуков, дед был вынужден уйти с секретной службы в 1951 году, после того, как заболел диабетом. В итоге он вернулся к редакторской деятельности и стал работать в известном сатирическом журнал "Хорпуштак" ("Еж").

Что касается писательской деятельности деда Манижи, он успел оставить после себя десятки произведений литературы, среди которых сборники рассказов, а также огромный труд – "Двадцать три писателя" – первое издание в таджикской литературе, посвященное поэтессам персидской и таджикской литературы.

Многогранен предок Манижи бы и в любовной стезе. Тоджи Усмон был несколько раз женат, у него было четверо детей – двое трагически погибли.

Во второй половине 50-х годов Тоджи Усмон вновь женился на девушке из Худжанда Эргашой Сангиновой – бабушке Манижи. У пары родились двое детей: Акмал (1958) и Наджиба (1960). Тоджи Усмона не стало в 1968 году. Ему было 66 лет.

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