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Города мира. Минск

Новый способ наказать Минск: Беларусь отстранили от Евровидения - названа причина

photo : Sputnik / Stringer
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Sputnik Грузия
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Европейский вещательный союз в этом году и так не допустил к конкурсу "Евровидение" композицию "Я научу тебя" коллектива "Галасы ЗМеста", а сам конкурс в стране не транслировался

ТБИЛИСИ, 29 мая - Sputnik. Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Беларусь от участия в международном конкурсе песни "Евровидение".

По решению организаторов "Евровидения", Белтелерадиокомпания (БТРК) с 28 марта лишена членства, причиной названа обеспокоенность "текущей ситуацией", которая связана с нарушением прав и свобод журналистов в Беларуси.

В союзе заявили, что в последние недели организацию встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".

"На заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании", – говорится в сообщении.Здесь же отмечается, что EBU внимательно следит за свободой СМИ в Беларуси и постоянно призывает БТРК отстаивать его основные ценности, независимости и подотчетности. 

 

По информации союза, у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ до вступления в силу приостановки ее членства в союзе.

Напомним, в прошлом году организаторы Евровидения осудили власти Беларуси из-за задержаний журналистов, освещавших протесты после выборов президента республики.

Белтелерадиокомпания заявила, что не получала уведомления от Европейского вещательного союза (EBU) по поводу заморозки членства в союзе, сообщает РИА Новости.

При этом в БТРК заявили, что готовы ответить на любые вопросы Европейского вещательного союза. Также телекомпания утверждает, что в отношении нее "применяется довольно специфический подход к трактованию понятия "свобода слова" .

  • Напомним, в прошлом году организаторы Евровидения осудили власти Беларуси из-за задержаний журналистов, освещавших протесты после выборов президента республики.
  • В марте этого года Европейский вещательный союз не допустил к конкурсу "Евровидение" композицию "Я научу тебя" барановичского коллектива "Галасы ЗМеста". Организаторы конкурса заявили, что песня "политизирована", ее необходимо поменять. "Галасы" отправили новую композицию - "Песенка", однако 26 марта ЕВС окончательно отстранил белорусский коллектив от "Евровидения".
  • По белорусским телеканалам "Евровидение" в этом году не транслировалось, что является нарушением правил EBU.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (45)
Теги:
Санкции, Европейский вещательный союз, Евровидение, Беларусь

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