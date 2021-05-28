Рано расслабились! Организаторы "Евровидения-2021" объявили о продолжении

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Организаторы "Евровидения-2021" объявили, что в специальном эфире на YouTube-канале конкурса покажут "резервные записи" выступлений участников конкурса.

Речь идет о записях, в которых участники "Евровидения-2021" заранее подготовили видео на случай ограничений, которые могли быть введены из-за коронавируса.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", – заявили организаторы "Евровидения-2021".

Номера полуфиналистов конкурса покажут 28 мая в 22:00 по московскому времени (23:00 тбс). А выступления финалистов зрители смогут посмотреть 29 мая в это же время.

Ведущей будет певица Криста Зигфридс, которая представляла Финляндию на "Евровидении" в 2013 году.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Конкурс песни "Евровидение-2021"

Финал "Евровидения-2021" прошел 22 мая в нидерландском Роттердаме. Победу в конкурсе одержала рок-группа из Италии Måneskin, исполнившая песню Zitti e buoni. Второе место заняла Франция, а третье досталось Швейцарии.

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