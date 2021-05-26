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Манижа призналась, что на самом деле думает про "Евровидение-2021"

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Россия
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Неудомение, восторг, поддержка – как на самом деле отнеслись к российской конкурсантке на Евровидении-2021. Певица Манижа рассказала, как приняла ее Европа

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Манижа, представительница России на "Евровидении-2021" рассказала, что на самом деле думает про конкурс и как к ней отнеслись там на самом деле. Об этом она рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале".

Певица Манижа
© AP Photo / Peter Dejong
Певица Манижа

"Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня", – отметила Манижа. "Казалось бы – враги", – пошутил в ответ ведущий передачи Иван Ургант.

При этом, как говорит Манижа, иностранцев крайне удивило, что ее выступление кардинально отличалось от привычных российских стереотипов, знакомых им из кино и СМИ. "И круто, что мы эти стереотипы разбивали там", – подчеркнула Манижа.

Конкурс Евровидение-2021 - певица Манижа (Россия)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Как дошла до жизни такой? Детство Манижи и ее семья

По словам российской конкурсантки на Евровидении, ее выступление вызвало восторг у европейского зрителя.

"И искренне люди восхищались, и мне пишет огромное количество иностранцев. Ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили: "Русская женщина" (песня "Russian Woman". – Прим. ред.) помогает мне встать и делать то, что я хочу", – рассказала Манижа.

В этом году победителем "Евровидения-2021" стала итальянская рок-группа Måneskin. Россия и ее конкурсантка Манижа с песней "Russian Woman" заняли девятое место.

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Темы:
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