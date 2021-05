Финал "Евровидения - 2021": как выступила Манижа, результаты России

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Представительница России Манижа заняла на песенном конкурсе "Евровидение - 2021" 9-е место - певица выступала в Роттердаме с песней Russian Woman и набрала 204 балла.

Победителем песенного конкурса "Евровидение - 2021" стала итальянская группа Måneskin - музыканты выступили на сцене Роттердама с песней "Zitti E Buoni".

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Евровидение 2021 - Группа Maneskin (Италия)

Высшую оценку 12 баллов РФ дал Азербайджан. Россия по итогам голосования жюри на "Евровидении" отдала 12 баллов Молдове - страну в этом году представляет Наталья Гордиенко с песней Sugar, продюсирует ее Филипп Киркоров.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Евровидение 2021 - Певица Манижа (Россия)

Номер Манижи, как и в первом полуфинале, вызвал шквал эмоций и апплодисментов. Сработало все - эпический и просто изумительный наряд-кукла, из которой вылезла Манижа, мощные фольклорные хоровые напевы, трогательный видеоряд из социальных сетей с разными женскими характерами, рэп, танцы и внушительный феминистский манифест. Одним словом, буйство красок, посланий, гордости, уверенного вокала, задора и смелости.

Певец Торнике Кипиани, представлявший Грузию на конкурсе, выступал во втором полуфинале с песней "You", но, увы, не прошел в гранд-финал.

Феномен Манижи

Манижа - яркая, оригинальная, загадочная исполнительница таджикского происхождения. Манижа Сангин, урожденная Хамраева родилась 8 июля 1991 года в городе Душанбе. В Москву семья Манижи переехала в 1994-м. Карьеру Манижа начала в 2003-м - она является победительницей множества конкурсов. На протяжении своей карьеры Манижа выступала в составе разных групп, таких как Ru.Kola, Assai и Krip De Shin.

В 2016-м Манижа начала работать над своим дебютным студийным альбомом "Manuscript", который вышел через год. С тех пор она выпустила еще один альбом под названием "ЯIAM" и несколько синглов. Певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России в декабре 2020 года.

Песня Манижи

Манижу для участия в Евровидении россияне выбрали по итогам национального зрительского голосования 8 марта во время специального шоу на Первом канале.

Песню для Евровидения Манижа написала тоже 8 марта - за год до своей победы в российском национальном отборе. Музыку к композиции составили израильские авторы Ори Авни и Ори Каплан.

По словам конкурсантки, Russian Woman — песня о самых красивых и невероятных женщинах России.

Текст песни Manizha – Русская женщина

(Манижа, RUSSIAN WOMAN, Евровидение 2021):

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

(А-а-а) Ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

(А-а-а) А кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждем мы корабля, ждем мы корабля очень-очень

Ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля

А че ждать? Встала и пошла

(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (Ха-ха)

Хэй, хэй

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е

Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-ха-ха (Ха-ха)

О-о-о

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough (Эй)

Эй, русский женщин (Ха, ха)

Давай, голосуй за меня (Хэй, хэй)

Да, you're strong enough (Ха, ха), you're strong enough (Хэй, хэй)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid, don't be afraid

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-хэ

А, а

О-о-о

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Евровидение 2021 - Певец TIX (Норвегия)

65-й юбилейный конкурс песни "Евровидение-2021" проходил в Роттердаме (Нидерланды) после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней "Arcade" на конкурсе 2019 года, проходившем в Тель-Авиве, Израиль.

Первый и второй полуфиналы состоялись 18 и 20 мая, финал конкурса - 22 мая. Конкурс проходил под слоганом "Откройся" (OpenUp).

В прошлом году "Евровидение - 2020" не состоялось из-за вспышки коронавируса (Covid-19), было принято решение перенести мероприятие на 2021 год. А в этом - действовали жесткие эпидемиологические нормы. В частности, все участники, техперсонал и аккредитованные СМИ должны были ежедневно сдавать тесты на коронавирус.

