Киркорову доверили исполнить гимн России перед футбольными фанатами

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Король российского шоубиза Филипп Киркоров готовится выступить на стадионе перед футбольными болельщиками. Киркорову предстоит исполнить гимн России.

Информацию об этом опубликовали на официальной странице сборной России в микроблоге Twitter.

"Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия-Болгария", – говорится в твите.

Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия-Болгария.



Билеты на матч – по ссылке:https://t.co/83p0VnBl2Z#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hz4sIWjPFr — Сборная России (@TeamRussia) May 28, 2021

Сама игра сборных России и Болгарии состоится 5 июня в 18:00 по московскому времени на московском стадионе "Динамо".

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