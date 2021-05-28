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Концерт Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце

Киркорову доверили исполнить гимн России перед футбольными фанатами

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Культура
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (40)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210528/251861968/Kirkorovu-doverili-ispolnit-gimn-Rossii-pered-futbolnymi-fanatami.html

Звезда российской эстрады впервые исполнит гимн России перед футбольными болельщиками

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Король российского шоубиза Филипп Киркоров готовится выступить на стадионе перед футбольными болельщиками. Киркорову предстоит исполнить гимн России.

Информацию об этом опубликовали на официальной странице сборной России в микроблоге Twitter.

"Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия-Болгария", – говорится в твите.

Сама игра сборных России и Болгарии состоится 5 июня в 18:00 по московскому времени на московском стадионе "Динамо".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (40)
Теги:
Россия, Филипп Киркоров

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