Больше, чем у Мадонны: Манижа выдала запросы Киркорова на "Евровидении"

29-летняя певица рассказала веселую историю, которую услышала в гримерке музыкального конкурса в Роттердаме

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Певица Манижа Сангин рассказала о запросах своего коллеги Филиппа Киркорова: звезда вспомнила историю, произошедшую на "Евровидении-2021".

После возвращения из Нидерландов, Манижа оказалась в центре внимания публики. Девушка рассказала, что на самом деле думает про "Евровидение" и победителях конкурса – итальянской группе Maneskin.

В студии шоу "Вечернего Урганта" певица решила вспомнить еще одну забавную историю, которая коснулась Филиппа Киркорова.

photo: Sputnik Ekaterina Chesnokova Певец Филипп Киркоров

Манижа вспомнила, как о Киркорове отзывались в гримерке. Один из стилистов конкурса даже сравнил певца с Мадонной. А все из-за большого количества охраны.

"Он очень высокий, и у него охраны больше, чем у Мадонны", – вспомнила слова парикмахера певица.

Также звезда добавила, что Киркоров поддерживал ее в течение всего конкурса и учил правильно общаться с прессой и поклонниками. Певец делал комплименты, обнимал и всегда находил правильные слова, которые очень поддержали певицу, которая заняла лишь 9 место на "Евровидении".

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