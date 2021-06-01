"Сногсшибательно!"- Меган Фокс в образе от грузинских дизайнеров свела с ума фанатов

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Всемирно известная голливудская актриса Меган Фокс вышла в свет в образе от грузинского бренда Mach&Mach.

Популярная актриса отправилась на музыкальную премию iHeartRadio Music Awards в слитном облегающем комплекте и туфлях от Mach&Mach вместе со своим бойфрендом рэпером Колсон Бэйкером.

Образ подчеркивал фигуру Фокс, поэтому пользователи Сети остались довольными, засыпав звезду комплиментами.

"Ты выглядишь настолько потрясающе, что твой образ причиняет мне боль", "О Боже!", "Сногсшибательно!", "Ты идеальна", - пишут подписчики.

Грузинский бренд Mach & Mach создали сестры-дизайнеры Гванца Мачарашвили (Gvantsa Mach) и Нина Мачарашвили (Nina Mach).

Гванца – выпускница факультета дизайна Тбилисской государственной академии художеств им А. Кутателадзе, Нина – дипломированный медик.

Свою марку девушки создали в 2012 году. Mach & Mach – это бренд одежды, обуви и свадебных платьев, который с каждым годом становится все более популярным в Грузии и за ее пределами.

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