Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 23 октября

Суточный прирост новых ковид-инфицированных за по всему миру составил почти полмиллиона людей - это абсолютный рекорд

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 23 октября составило 41 104 496 человек, скончались 1 128 325, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 19 040 071, на втором месте Азия – 8 679 128, далее идет Европа – 8 576 945.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 423 819, скончались 6 424 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 41 640 295 выявленном случае инфицирования и 1 136 495 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число инфицированных коронавирусом в США составляет уже 8 406 818 человек, погибло с начала с эпидемии – 223 024 человека, выздоровели – более 3,3 миллиона.

Соединенным Штатам грозит "темная зима" из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил на дебатах кандидат в президенты США Джо Байден.

В ответ на обещания оппонента, действующего президента Дональда Трампа, что вакцина от коронавируса станет доступна для американцев в ближайшие недели, Байден отметил, что "это говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом".

"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", – сказал он.

Байден заявил, что если его выберет американский народ, то в первую очередь, он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда".

"Мы должны больше инвестировать в быстрое тестирование и установить стандарты на национальном уровне, как мы будем открывать школы и бизнес… Я позабочусь об этом, я покончу с этим, я обеспечу наличие плана", – подчеркнул кандидат от Демократической партии.

Коронавирус в мире

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 24 858, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным минздрава, за минувшие сутки в Бразилии скончались 497 пациентов с диагностированным коронавирусом. За все время в Бразилии заразились коронавирусом 5 323 630 человек, скончались 155 900 пациентов с подтвержденным COVID-19. Вылечились в общей сложности 4,77 миллиона человек.

Более 41 тысячи заболевших COVID-19 зарегистрировано во Франции за прошедшие сутки, это является рекордным показателем, сообщает санитарное агентство Santé Publique. Общее число заболевших коронавирусом во Франции с момента начала эпидемии превысило 999 тысяч. Скончались 34 210 человек, 165 больных умерли за последние сутки.

В четверг вечером правительство объявило о новых ограничительных мерах на фоне роста числа заболевших во Франции. В 54 департаментах страны введен комендантский час, режим которого затрагивает в общей сложности 46 миллионов французов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21 242, суточное число смертей от COVID-19 составило 189. Днем ранее диагноз был подтвержден у 26 688 человек, это рекордное количество с начала пандемии, скончались 191. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 810 467 человек, скончались 44 347.

Почти 21 тысяча новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлена в Испании. В среду сообщалось о 1 005 295 случаев заболевания с начала эпидемии, в четверг в статистике министерства фигурирует цифра 1 026 281 человек.

Только за последние 24 часа зафиксированы 7 953 новых случаев, остальные заражения произошли раньше, но в общую статистику попали только сейчас. Таким образом, Испания установила новый антирекорд выявленных случаев. За последние семь дней скончались 570 человек, с начала эпидемии – 34 521. Испания – первая страна Западной Европы, где число заболевших превысило миллион.

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Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии бьет рекорд второй день подряд: впервые за время эпидемии оно превысило 16 тысяч. За сутки коронавирусом заразились 16 079 человек. Накануне было зарегистрировано 15 199 новых случаев. В весенний период наиболее высокий показатель роста случаев не превышал 6,5 тысячи случаев.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Португалии увеличилось за сутки на 3 270, что стало рекордным суточным приростом в этой стране. По данным минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 16 летальных исходов. Таким образом, в общей сложности с начала эпидемии в Португалии был зафиксирован 109 541 случай COVID-19, из них активные – 42 765. Всего умерли 2 245 пациентов с коронавирусом, излечился 64 531.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло почти на 2,5 тысячи. Прирост составил рекордные 2435 случаев, побив предыдущий рекорд в 1958 случаев за прошлые сутки. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 71 844 заболевших COVID-19, из них 53 970 выздоровели, то есть в данный момент в республике 17 874 больных в активной фазе. Из-за коронавирусной болезни скончался 941 человек.

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Министерство здравоохранения Иордании заявило о 2 821 новом случае заражения коронавирусом за последние сутки, число приблизилось к трем тысячам впервые с начала пандемии. Ранее рекорд заражения COVID-19 за сутки составил 2 054 заболевших. По данным министерства, за сутки зафиксированы 38 летальных исходов, всего умер 481 пациент.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за минувшие сутки на 907 до 308 166, скончались 28 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 319.

В Греции за минувшие сутки выявили 882 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 52 человек при контроле на въезде в страну, умерли 15 человек. Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии. Греция ставит четвертый антирекорд за шесть дней. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 28 216.

Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки составило 2 102 человека, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны. В предыдущие сутки в Турции впервые за пять последних месяцев зафиксировали более 2 тысяч выявленных зараженных.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 23 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 22 803 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 9 401 пациент выздоровели, 178 скончались.

В карантине к этому времени находятся 4 408 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 3 155, в ковид-гостиницах – 1 848.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин. Тем временем в городах ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С 16 октября рестораны и другие развлекательные заведения в Тбилиси и регионе Имерети на западе страны не смогут принимать посетителей в ночное время, им запрещено работать после 22:00. С 20 октября такое же ограничение ввели в Мцхета.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.