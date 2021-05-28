Сколько стоит реклама в Instagram и YouTube Моргенштерна в 2021 году

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн зарабатывает деньги из разных сфер своей деятельности. Но сколько именно артист получает за рекламу в соцсетях – это вопрос очень волнует многочисленных фанатов хип-хип-исполнителя.
Моргенштерн – самый популярный артист 2020 года, по мнению различных изданий. Он на протяжении всего года взрывал российские чарты, собрал миллионы лайков в Instagram, просмотры в YouTube. Это еще не все – также в 2020 году парень занял 21 место в рейтинге 40 самых успешных звезд России до 40 лет.
Понятно, что подобные достижения 23-летнего артиста влияют на его "цену". Говоря о доходах Моргенштерна, можно назвать примерную сумму, которую он получает за рекламу и интеграции в своих сторис и видео.
Так, за рекламную интеграцию в видеоролике на YouTube Алишер получает 1,2 миллиона рублей. Реклама в фотопосте в Instagram стоит примерно 700-800 тысяч рублей, а в сторис – 500 тысяч рублей.
Внушительная сумма приходит артисту за рекламную интеграцию в клипе – 5 миллионов рублей.
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