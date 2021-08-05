Бил Гейтс официально развелся с женой

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс после 27 лет брака официально развелся с супругой Мелиндой. Причины расставания никто теперь уже из бывших супругов не раскрывает, но оба подчеркивают, что это произошло по обоюдному согласию.

О своем намерении уйти из брака Мелинда и Билл объявили еще 4 мая, опубликовав пост в Twitter и Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melinda French Gates (@melindafrenchgates)

Мелинда подала прошение о разводе в суд округа Кинг штата Вашингтон сразу же после обнародования их совместного решения. И вот на этой неделе суд вынес решение о разводе Гейтсов. Согласно судебным документам, бывшие супруги не должны выплачивать друг другу алименты. По имуществу у них тоже нет друг к другу никаких претензий, то есть все произошло тихо и полюбовно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melinda French Gates (@melindafrenchgates)

Напомним, что у пары трое детей – Дженнифер, Рори и Фиби, которые, впрочем, уже взрослые. Мелинда не планирует менять свою фамилию. Также бывшие супруги продолжат совместное управление некоторыми проектами, например, благотворительной организацией "Фонд Билла и Мелинды Гейтс". Сейчас капитал Билла составляет около 152 миллиардов долларов, после развода он и Мелинда могут разделить эту сумму.

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