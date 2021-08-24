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https://sputnik-georgia.ru/20210824/stanet-li-gruziya-vostochnym-lyuksemburgom-i-chto-naprorochil-astrolog-tsagareli-258564067.html
Станет ли Грузия восточным Люксембургом и что напророчил астролог Цагарели?
Станет ли Грузия восточным Люксембургом и что напророчил астролог Цагарели?
Неделя обошлась без шоковых сенсаций, и даже "марш-бросок" талибов* в Афганистане был, в общем-то, вполне предсказуем. На информационном поле возрос интерес к... 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T20:47+0400
2021-08-24T20:55+0400
колумнисты
обзор сми
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Гоги ВардзиелиПохоже, есть повод упрекнуть Михаила Цагарели – создается впечатление, будто астролог стал едва ли не штатным звездочетом "Грузинской мечты". Во всяком случае, его опутанные загадочным сплетением планет гороскопы в "Асавал-Дасавали" подозрительно совпадают с политическими целями правящей партии. У Каладзе нет альтернативы на выборах столичного мэра, уверяет Цагарели. А Ираклию Гарибашвили советует построже обходиться с теми, кто, как сказано, мутит воду (16-22.08).Конечно, личное дело граждан - верить или не верить в пророчества. Но в них, независимо от светил, кроется позиция внушительной части общества. И это вызывает серьезную озабоченность. Не надо забывать – начав зажимать гайки, потом зажимают рты."Большая спина" оппозиции и властиЛеворадикальная "Грузия и мир" (18.08-7.09) возмущенно пишет: у оппозиции индульгенция на любые преступления, и она выдана Европой-Америкой. Этот косвенный упрек, безусловно, адресован власти, провоцируя ее на более решительные шаги. Однако тактика избегать острой ответной реакции пока себя оправдывает. Как показал опыт, волны протеста, не натыкаясь на преграду, быстро угасают.А в результате нарастают противоречия в самом оппозиционном спектре. Возможно, Гига Бокерия будет объявлен главным врагом оппозиции, делится информацией либеральная "Версия" (18-24.08). Злорадно добавляя в адрес лидера оппозиции: политической команды у него практически нет, и на плаву он держится только благодаря "большой спине" в США.Оглядываться на супердержавы – это вообще характерный стиль грузинских политиков. "Квирис палитра" (16-22.08) даже истоки антиваксерной кампании ищет за пределами страны, задавая вопрос: стоит ли за ней… Россия? Правда, аналитик Мамука Арешидзе признает, что валить все на других – феномен социальной лености. К сожалению, леность эта постоянно о себе заявляет.Оппозиция то ли не определилась, то ли заведомо смирилась с поражением, гадает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Люди говорят о пандемии, о вакцинации, с интересом обсуждают теории заговора, но никто и не вспоминает о выборах. Что дает огромную фору партии власти, за которой стоят государственные структуры ("Квирис палитра").Давид Чичинадзе хоть и грозит: на выборах "Грузинская мечта" ответит за все ("Ахали таоба", 20.08), уверенность его противоречит данным соцопросов. Тем не менее, тему агрессивно развивает извне Михаил Саакашвили: "Мы будем полными профанами, если не скинем их" (19.08). В прессе же проскальзывает информация о том, как обострились отношения внутри самого "Нацдвижения". Они напряжены настолько, что экс-президент создает Мелия финансовые проблемы, а тот готовит внутреннюю революцию ("Сакартвелос Республика", 19.08).Псевдоидеи на фоне реальных проблем"Нацдвижение"-таки пытается найти альтернативу Каладзе. Но не в образе достойного кандидата в мэры. Все банальней: подан иск против Каладзе. Тот как действующий мэр за символическую плату передал нескольким семьям недвижимое имущество, что было истолковано как подкуп избирателей. Правда, конституционист Автандил Деметрашвили не видит оснований для обвинений – мэр, как сказано, действовал в рамках своей компетенции ("Резонанси", 18.08).Вообще ситуация странная. Оппозиция, известно, объявила внеочередные парламентские выборы главной целью и идеей. Но кому они нужны? – задает вопрос газета (16.08). Маленьким партиям, и без того мизерный рейтинг которых упал вдвое?! "Нацдвижению", у которого процентный рейтинг согласно всем опросам в 2-3 раза ниже, чем у "Мечты"?! Партии власти, вышедшей из "соглашения Мишеля"?! Которая, к тому же, чувствует себя весьма комфортно?!Устраивать это может лишь тех, кто подталкивает страну к хаосу. Саакашвили уже никого нигде не интересует, в том числе и в собственной партии, объясняет Бесик Аладашвили. Сейчас его цель – любой ценой остаться в политике. Схема заезженная – не признать выборы и начать уличные процессы ("Сакартвелос Республика", 19.08). Хотя, по мнению экспертов, они вряд ли перерастут в массовые. Разве что нанесут дополнительный ущерб и без того подорванной экономике.Не потому ли оппозиция предпочитает не распространяться перед выборами на экономические темы? Нет у нее желания предложить предвыборную программу или вывести на арену местных лидеров ("Резонанси", 19.08). Впрочем, и партия власти ведет себя в экономическом сегменте не намного активней. Если, конечно, не считать красочно составленных логотипов-стереотипов.Десятилетний план Гарибашвили, перещеголявший "сталинские пятилетки", уже стал поводом для скептических высказываний. Что не мешает премьеру настаивать: "Мечта" сегодня единственная ответственная сила в стране, и альтернативы ей нет ("Резонанси", 20.08). Впрочем, на фоне безмолвствующей оппозиции поспорить с ним трудно.Правительство по традиции не скупится на заманчивые перспективы. Было время, нам в качестве ориентира приводили Сингапур. Теперь у Грузии, по утверждению премьера, есть шанс стать "восточным Люксембургом" ("Ахали таоба", 18.08). Но почему, скажем, не Цюрихом?!. Не целесообразней было бы определиться прежде с практическими рычагами подъема экономики? Гахария в свое время сделал акцент на управлении пандемией – в результате пострадал туризм. Гарибашвили перенес приоритет на экономику – и мы видим, к чему это привело ("Квирис палитра"). 17 августа был поставлен очередной антирекорд – 6208 инфицированных за сутки ("Резонанси", 18.08)!..Да и в экономике творится непонятное. Нефть уже месяц дешевеет, лари четыре месяца сохраняет стабильность, а цены на топливо застыли на высшей отметке?! С ростом экономики растет… безработица (19.08)?! И таких "чудес" хоть отбавляй!Война миров с политическим привкусомСегодня всему просвещенному миру ясно, что без вакцинации и выработки у общества коллективного иммунитета человечеству с коронавирусом не справиться. Статистика подтверждает: в Грузии лишь у 0,3% дважды вакцинированных заболевание протекает в тяжелой форме. А 98% попавших в реанимацию – это те, кто не были привиты ни разу ("Резонанси", 20.08).Власть подумывает о марафоне вакцинации (19.08). Хотя подумать об этом, в принципе, следовало гораздо раньше. Эпидемиологи уверяют, что если в день в стране будут прививаться по 30 тысяч человек, к концу года распространение вируса прекратится (20.08). Однако наряду с резким увеличением числа желающих пройти вакцинацию, активизировалось так называемое антиваксерное движение.В социальных сетях между сторонниками и противниками вакцины разгорелась настоящая война миров (18.08). Грузинские антиваксеры анонсировали массовые митинги. Маршрут одного из них очень характерен: площадь Республики – Госканцелярия (19.08). Не попахивает ли, как всегда, политикой? Государственные органы проявляют осторожность. Декларируют добровольность, но от частных компаний требуют, чтобы они обязывали сотрудников прививаться (17.08).Есть и иное мнение. Правозащитник Шалва Хачапуридзе подозревает, что антиваксерное движение финансирует… власть. Расходы в связи с надвигающимися выборами у нее большие, и не хочется тратить деньги на закупку вакцин ("Ахали таоба", 19.08).РазноеДизайнер Демна Гвасалия уверен, что у одежды огромная сила. Как-то в Париже он спасся от хулиганов, будучи в майке спецслужбы. А вот в Швейцарии у входа в банк его остановили: одежда была на 3 размера больше. Порой лучше одеваться не по моде! ("Ахали таоба", 20.08)Три землетрясения за ночь, семь – за 2 недели и более 30 – за 2 месяца. Это в окрестностях села Самеба в Дманисском районе. Сейсмологи успокаивают: хорошо, что энергия высвобождается за счет мелких толчков ("Резонанси", 17.08).Зуриа – разносчик мороженного из Озургети. Дети его знают, сбегаются, заслышав звук рожка и крик: "Марожни!" По-грузински слово звучит иначе, но все привыкли к русскому корню. А в коляске, на которой коробка-"холодильник", возили внука Зуриа. Ему теперь уже 40, и скоро у него самого будут внуки. Ну а Зуриа в свои 80 может стать прапрадедом. ("Квирис палитра") .* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странМнение автора может не совпадать с позицией редакции
https://sputnik-georgia.ru/20210824/o-chem-govorili-premer-gruzii-i-prezident-evrosoveta-v-kieve-258216828.html
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обзор сми

Станет ли Грузия восточным Люксембургом и что напророчил астролог Цагарели?

20:47 24.08.2021 (обновлено: 20:55 24.08.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЛюди идут по проспекту Агмашенебели мимо предвыборных плакатов
Люди идут по проспекту Агмашенебели мимо предвыборных плакатов - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Неделя обошлась без шоковых сенсаций, и даже "марш-бросок" талибов* в Афганистане был, в общем-то, вполне предсказуем. На информационном поле возрос интерес к аналитике и еженедельным изданиям, обычно с трудом поспевающим за событиями
Гоги Вардзиели
Похоже, есть повод упрекнуть Михаила Цагарели – создается впечатление, будто астролог стал едва ли не штатным звездочетом "Грузинской мечты". Во всяком случае, его опутанные загадочным сплетением планет гороскопы в "Асавал-Дасавали" подозрительно совпадают с политическими целями правящей партии. У Каладзе нет альтернативы на выборах столичного мэра, уверяет Цагарели. А Ираклию Гарибашвили советует построже обходиться с теми, кто, как сказано, мутит воду (16-22.08).
Конечно, личное дело граждан - верить или не верить в пророчества. Но в них, независимо от светил, кроется позиция внушительной части общества. И это вызывает серьезную озабоченность. Не надо забывать – начав зажимать гайки, потом зажимают рты.

"Большая спина" оппозиции и власти

Леворадикальная "Грузия и мир" (18.08-7.09) возмущенно пишет: у оппозиции индульгенция на любые преступления, и она выдана Европой-Америкой. Этот косвенный упрек, безусловно, адресован власти, провоцируя ее на более решительные шаги. Однако тактика избегать острой ответной реакции пока себя оправдывает. Как показал опыт, волны протеста, не натыкаясь на преграду, быстро угасают.
А в результате нарастают противоречия в самом оппозиционном спектре. Возможно, Гига Бокерия будет объявлен главным врагом оппозиции, делится информацией либеральная "Версия" (18-24.08). Злорадно добавляя в адрес лидера оппозиции: политической команды у него практически нет, и на плаву он держится только благодаря "большой спине" в США.
Шарль Мишель и Ираклий Гарибашвили на встрече в столице Грузии, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве
14:20
599
3
Оглядываться на супердержавы – это вообще характерный стиль грузинских политиков. "Квирис палитра" (16-22.08) даже истоки антиваксерной кампании ищет за пределами страны, задавая вопрос: стоит ли за ней… Россия? Правда, аналитик Мамука Арешидзе признает, что валить все на других – феномен социальной лености. К сожалению, леность эта постоянно о себе заявляет.
Оппозиция то ли не определилась, то ли заведомо смирилась с поражением, гадает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Люди говорят о пандемии, о вакцинации, с интересом обсуждают теории заговора, но никто и не вспоминает о выборах. Что дает огромную фору партии власти, за которой стоят государственные структуры ("Квирис палитра").
Самолет авиакомпании Аэрофлот - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2021
Экономика
В МИД России рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией
22 июля, 12:51
4163
Давид Чичинадзе хоть и грозит: на выборах "Грузинская мечта" ответит за все ("Ахали таоба", 20.08), уверенность его противоречит данным соцопросов. Тем не менее, тему агрессивно развивает извне Михаил Саакашвили: "Мы будем полными профанами, если не скинем их" (19.08). В прессе же проскальзывает информация о том, как обострились отношения внутри самого "Нацдвижения". Они напряжены настолько, что экс-президент создает Мелия финансовые проблемы, а тот готовит внутреннюю революцию ("Сакартвелос Республика", 19.08).

Псевдоидеи на фоне реальных проблем

"Нацдвижение"-таки пытается найти альтернативу Каладзе. Но не в образе достойного кандидата в мэры. Все банальней: подан иск против Каладзе. Тот как действующий мэр за символическую плату передал нескольким семьям недвижимое имущество, что было истолковано как подкуп избирателей. Правда, конституционист Автандил Деметрашвили не видит оснований для обвинений – мэр, как сказано, действовал в рамках своей компетенции ("Резонанси", 18.08).
Вообще ситуация странная. Оппозиция, известно, объявила внеочередные парламентские выборы главной целью и идеей. Но кому они нужны? – задает вопрос газета (16.08). Маленьким партиям, и без того мизерный рейтинг которых упал вдвое?! "Нацдвижению", у которого процентный рейтинг согласно всем опросам в 2-3 раза ниже, чем у "Мечты"?! Партии власти, вышедшей из "соглашения Мишеля"?! Которая, к тому же, чувствует себя весьма комфортно?!
Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта. Главный офис - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Кто победит на выборах в Грузии? "Мечта" обнародовала исследование
Вчера, 18:38
602
Устраивать это может лишь тех, кто подталкивает страну к хаосу. Саакашвили уже никого нигде не интересует, в том числе и в собственной партии, объясняет Бесик Аладашвили. Сейчас его цель – любой ценой остаться в политике. Схема заезженная – не признать выборы и начать уличные процессы ("Сакартвелос Республика", 19.08). Хотя, по мнению экспертов, они вряд ли перерастут в массовые. Разве что нанесут дополнительный ущерб и без того подорванной экономике.
Не потому ли оппозиция предпочитает не распространяться перед выборами на экономические темы? Нет у нее желания предложить предвыборную программу или вывести на арену местных лидеров ("Резонанси", 19.08). Впрочем, и партия власти ведет себя в экономическом сегменте не намного активней. Если, конечно, не считать красочно составленных логотипов-стереотипов.
Десятилетний план Гарибашвили, перещеголявший "сталинские пятилетки", уже стал поводом для скептических высказываний. Что не мешает премьеру настаивать: "Мечта" сегодня единственная ответственная сила в стране, и альтернативы ей нет ("Резонанси", 20.08). Впрочем, на фоне безмолвствующей оппозиции поспорить с ним трудно.
Правительство по традиции не скупится на заманчивые перспективы. Было время, нам в качестве ориентира приводили Сингапур. Теперь у Грузии, по утверждению премьера, есть шанс стать "восточным Люксембургом" ("Ахали таоба", 18.08). Но почему, скажем, не Цюрихом?!. Не целесообразней было бы определиться прежде с практическими рычагами подъема экономики? Гахария в свое время сделал акцент на управлении пандемией – в результате пострадал туризм. Гарибашвили перенес приоритет на экономику – и мы видим, к чему это привело ("Квирис палитра"). 17 августа был поставлен очередной антирекорд – 6208 инфицированных за сутки ("Резонанси", 18.08)!..
Партия Лело для Грузии представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло
Вчера, 22:56
326
Да и в экономике творится непонятное. Нефть уже месяц дешевеет, лари четыре месяца сохраняет стабильность, а цены на топливо застыли на высшей отметке?! С ростом экономики растет… безработица (19.08)?! И таких "чудес" хоть отбавляй!

Война миров с политическим привкусом

Сегодня всему просвещенному миру ясно, что без вакцинации и выработки у общества коллективного иммунитета человечеству с коронавирусом не справиться. Статистика подтверждает: в Грузии лишь у 0,3% дважды вакцинированных заболевание протекает в тяжелой форме. А 98% попавших в реанимацию – это те, кто не были привиты ни разу ("Резонанси", 20.08).
Власть подумывает о марафоне вакцинации (19.08). Хотя подумать об этом, в принципе, следовало гораздо раньше. Эпидемиологи уверяют, что если в день в стране будут прививаться по 30 тысяч человек, к концу года распространение вируса прекратится (20.08). Однако наряду с резким увеличением числа желающих пройти вакцинацию, активизировалось так называемое антиваксерное движение.
Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2021
Вакцинация в Грузии: к процессу регистрации подключились Дома юстиции
20 августа, 12:27
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В социальных сетях между сторонниками и противниками вакцины разгорелась настоящая война миров (18.08). Грузинские антиваксеры анонсировали массовые митинги. Маршрут одного из них очень характерен: площадь Республики – Госканцелярия (19.08). Не попахивает ли, как всегда, политикой? Государственные органы проявляют осторожность. Декларируют добровольность, но от частных компаний требуют, чтобы они обязывали сотрудников прививаться (17.08).
Есть и иное мнение. Правозащитник Шалва Хачапуридзе подозревает, что антиваксерное движение финансирует… власть. Расходы в связи с надвигающимися выборами у нее большие, и не хочется тратить деньги на закупку вакцин ("Ахали таоба", 19.08).

Разное

Дизайнер Демна Гвасалия уверен, что у одежды огромная сила. Как-то в Париже он спасся от хулиганов, будучи в майке спецслужбы. А вот в Швейцарии у входа в банк его остановили: одежда была на 3 размера больше. Порой лучше одеваться не по моде! ("Ахали таоба", 20.08)
Три землетрясения за ночь, семь – за 2 недели и более 30 – за 2 месяца. Это в окрестностях села Самеба в Дманисском районе. Сейсмологи успокаивают: хорошо, что энергия высвобождается за счет мелких толчков ("Резонанси", 17.08).
Зуриа – разносчик мороженного из Озургети. Дети его знают, сбегаются, заслышав звук рожка и крик: "Марожни!" По-грузински слово звучит иначе, но все привыкли к русскому корню. А в коляске, на которой коробка-"холодильник", возили внука Зуриа. Ему теперь уже 40, и скоро у него самого будут внуки. Ну а Зуриа в свои 80 может стать прапрадедом. ("Квирис палитра") .
* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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