https://sputnik-georgia.ru/20210901/nazvany-glavnye-molodye-kinoaktrisy-rossii--foto-259215265.html

Названы главные молодые киноактрисы России – фото

Названы главные молодые киноактрисы России – фото

Молодость, востребованность, популярность – в список вошли самые модные артистки России 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T15:31+0400

2021-09-01T15:31+0400

2021-09-01T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Звезда "Быших" и "Мажора 2" Любовь Аксенова стала лидером рейтинга главных молодых актрис России.Издание "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) при помощи портала "Кино-Театр.Ру" составило рейтинг главных молодых актрис России. Он опубликован на сайте БК. В рейтинг вошли артистки моложе 35 лет. Учитывались такие аспекты, как общее число их проектов, главных ролей, участие в рекламных кампаниях, призы, награды, медийность, а также кассовые сборы. Лидером рейтинга была названа Любовь Аксенова. "Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых "Содержанки" и "Бывшие". Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшн-комикс "Майор Гром: Чумной доктор", – говорится в публикации. Александра Бортич и ее законное второе место. У этой актрисы, кстати, зафиксирован наивысший балл за посещаемость картин. Создатели рейтинга также отмечают работоспособность актрисы, которая успевает сниматься в большом количестве проектов. Третье место лидеров и обворожительная Ирина Старшенбаум. Ее работы оказались востребованы на онлайн-платформах, отмечают авторы исследования. Среди последних нашумевших фильмов и сериалов с ее участием выделили "Содержанок", "Медиатора" и "Вторжение". К слову, в десятку также вошли актрисы Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина. Любопытно, что аналогический мужской рейтинг возглавил Александр Петров.Читайте также:

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