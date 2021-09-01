Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/nazvany-glavnye-molodye-kinoaktrisy-rossii--foto-259215265.html
Названы главные молодые киноактрисы России – фото
Названы главные молодые киноактрисы России – фото
Молодость, востребованность, популярность – в список вошли самые модные артистки России 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T15:31+0400
2021-09-01T15:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259204987_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_f41eaa18c0cddfe00638aaede698dab9.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Звезда "Быших" и "Мажора 2" Любовь Аксенова стала лидером рейтинга главных молодых актрис России.Издание "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) при помощи портала "Кино-Театр.Ру" составило рейтинг главных молодых актрис России. Он опубликован на сайте БК. В рейтинг вошли артистки моложе 35 лет. Учитывались такие аспекты, как общее число их проектов, главных ролей, участие в рекламных кампаниях, призы, награды, медийность, а также кассовые сборы. Лидером рейтинга была названа Любовь Аксенова. "Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых "Содержанки" и "Бывшие". Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшн-комикс "Майор Гром: Чумной доктор", – говорится в публикации. Александра Бортич и ее законное второе место. У этой актрисы, кстати, зафиксирован наивысший балл за посещаемость картин. Создатели рейтинга также отмечают работоспособность актрисы, которая успевает сниматься в большом количестве проектов. Третье место лидеров и обворожительная Ирина Старшенбаум. Ее работы оказались востребованы на онлайн-платформах, отмечают авторы исследования. Среди последних нашумевших фильмов и сериалов с ее участием выделили "Содержанок", "Медиатора" и "Вторжение". К слову, в десятку также вошли актрисы Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина. Любопытно, что аналогический мужской рейтинг возглавил Александр Петров.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259204987_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3f6ea99672a3b9099563819df6580732.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
российский шоу-бизнес

Названы главные молодые киноактрисы России – фото

15:31 01.09.2021
77
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛюбовь Аксенова. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День седьмой
Любовь Аксенова. Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День седьмой - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Молодость, востребованность, популярность – в список вошли самые модные артистки России
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Звезда "Быших" и "Мажора 2" Любовь Аксенова стала лидером рейтинга главных молодых актрис России.
Издание "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) при помощи портала "Кино-Театр.Ру" составило рейтинг главных молодых актрис России. Он опубликован на сайте БК.
В рейтинг вошли артистки моложе 35 лет. Учитывались такие аспекты, как общее число их проектов, главных ролей, участие в рекламных кампаниях, призы, награды, медийность, а также кассовые сборы.
Лидером рейтинга была названа Любовь Аксенова. "Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых "Содержанки" и "Бывшие". Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшн-комикс "Майор Гром: Чумной доктор", – говорится в публикации.
Александра Бортич и ее законное второе место. У этой актрисы, кстати, зафиксирован наивысший балл за посещаемость картин. Создатели рейтинга также отмечают работоспособность актрисы, которая успевает сниматься в большом количестве проектов.
Третье место лидеров и обворожительная Ирина Старшенбаум. Ее работы оказались востребованы на онлайн-платформах, отмечают авторы исследования. Среди последних нашумевших фильмов и сериалов с ее участием выделили "Содержанок", "Медиатора" и "Вторжение".
К слову, в десятку также вошли актрисы Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина. Любопытно, что аналогический мужской рейтинг возглавил Александр Петров.
Читайте также:
И пусть лето не кончается: топ-10 "горячих" грузинок августа
Новый фотоснимок Данилы Козловского с дочерью Одой Валентиной растрогал поклонников
Экс-возлюбленный Курковой поздравил ее с рождением ребенка
"Где-то плачет Эминем": Максим Матвеев резко сменил имидж
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:59На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист
14:44История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию
14:29Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
13:57Первый участок на Рикотском перевале откроют в сентябре
13:41Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси
13:27Страшные последствия урагана "Ида" - фото разрушений
13:26Гарибашвили: Европарламентарий - не мой начальник
12:52Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией
12:46Шевцов: Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ
12:31"Я рисую мир" – 1 сентября стартовал Международный детский конкурс
12:27Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном
11:44COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 сентября
11:21Пиар Грузии и благотворительность – чем запоминаются грузинские студенты в России?
11:06Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше
10:55Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
10:51Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован
10:34Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
10:19Грузинский теннисист вышел во второй круг US Open
10:07Бесплатная выдача удостоверений личности началась в Грузии
09:47Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео