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Не цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников
Не цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников
Звезда шоу "Орел и решка" ясно дала понять, что не может забыть экс-супруга Элджея. Но вот он готов двигаться вперед 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T18:08+0400
2021-09-01T18:08+0400
2021-09-01T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева обеспокоила поклонников: звезда заявила, что хочет научиться не цепляться за прошлое, намекая на боль после расставания с рэпером Элджеем. На протяжении последних месяцев в Сети обсуждали отношения Ивлеевой и Элджея. Фанаты были уверены, что брак знаменитостей дал трещину, но не верили, что это закончится расставанием. Надежды не оправдались, и Ивлеева подтвердила, что разводится с мужем. Поклонники беспокоятся за Ивлееву: недавно Настя дала понять, что не может забыть рэпера и тяжело переживает разрыв. Она опубликовала грустный пост в соцсетях. "Хочу острый доширак с молочной сосиской и научиться не цепляться за прошлое", - заявила Ивлеева в своем Telegram-канале. Глядя на страдания звезды, подписчики принялись утешать Настю. "Все проходит, и остается только светлая грусть"; "Вы еще сойдетесь, уверена"; "Это тяжелое время, но ты справишься"; "Отпускай, так станет легче"; "Время лечит"; "Леша еще не понял, что потерял", - прокомментировали пользователи Сети. Читайте также:
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светская хроника, элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес
Не цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников
Звезда шоу "Орел и решка" ясно дала понять, что не может забыть экс-супруга Элджея. Но вот он готов двигаться вперед
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева обеспокоила поклонников: звезда заявила, что хочет научиться не цепляться за прошлое, намекая на боль после расставания с рэпером Элджеем.
На протяжении последних месяцев в Сети обсуждали отношения Ивлеевой и Элджея. Фанаты были уверены, что брак знаменитостей дал трещину, но не верили, что это закончится расставанием. Надежды не оправдались, и Ивлеева подтвердила, что разводится с мужем.
Поклонники беспокоятся за Ивлееву: недавно Настя дала понять, что не может забыть рэпера и тяжело переживает разрыв. Она опубликовала грустный пост в соцсетях. "Хочу острый доширак с молочной сосиской и научиться не цепляться за прошлое", - заявила Ивлеева в своем Telegram-канале.
Глядя на страдания звезды, подписчики принялись утешать Настю. "Все проходит, и остается только светлая грусть"; "Вы еще сойдетесь, уверена"; "Это тяжелое время, но ты справишься"; "Отпускай, так станет легче"; "Время лечит"; "Леша еще не понял, что потерял", - прокомментировали пользователи Сети.
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