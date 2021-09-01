https://sputnik-georgia.ru/20210901/ne-tseplyatsya-za-proshloe-priznanie-ivleevoy-vzvolnovalo-poklonnikov--259220779.html

Не цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников

Не цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников

Звезда шоу "Орел и решка" ясно дала понять, что не может забыть экс-супруга Элджея. Но вот он готов двигаться вперед 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T18:08+0400

2021-09-01T18:08+0400

2021-09-01T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева обеспокоила поклонников: звезда заявила, что хочет научиться не цепляться за прошлое, намекая на боль после расставания с рэпером Элджеем. На протяжении последних месяцев в Сети обсуждали отношения Ивлеевой и Элджея. Фанаты были уверены, что брак знаменитостей дал трещину, но не верили, что это закончится расставанием. Надежды не оправдались, и Ивлеева подтвердила, что разводится с мужем. Поклонники беспокоятся за Ивлееву: недавно Настя дала понять, что не может забыть рэпера и тяжело переживает разрыв. Она опубликовала грустный пост в соцсетях. "Хочу острый доширак с молочной сосиской и научиться не цепляться за прошлое", - заявила Ивлеева в своем Telegram-канале. Глядя на страдания звезды, подписчики принялись утешать Настю. "Все проходит, и остается только светлая грусть"; "Вы еще сойдетесь, уверена"; "Это тяжелое время, но ты справишься"; "Отпускай, так станет легче"; "Время лечит"; "Леша еще не понял, что потерял", - прокомментировали пользователи Сети. Читайте также:

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светская хроника, элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес