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Историк моды Васильев сравнил Ольгу Бузову с Моникой Беллуччи
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Васильев отметил стройность и красоту экс-ведущей "ДОМ-2" и провел параллель с признанной красавицей мирового кинематографа
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Российский телеведущий и историк моды Александр Васильев восхитился внешностью певицы Ольги Бузовой и сравнил ее с иконой стиля, итальянской красоткой и кинозвездой Моникой Беллуччи.
Васильев в прямом смысле осыпал комплиментами 35-летнюю Бузову в новом выпуске передачи "Модный приговор" на Первом канале.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
В частности, телеведущий сказал, что Ольга превосходно выглядит в купальнике. "У нее очень складная фигурка! Длинные точеные ножки, симпатичная внешность. И лицом, надо сказать, она напоминает Монику Беллуччи", — отметил он.
Ольга Бузова в последнее время привыкла к потокам хейта в свой адрес. Аристку часто ругают за дерзкие эксперименты в карьере и с внешностью. Да и в личной жизни у Оли беда – не ладятся отношения с мужчинами. Так что подписчикам Ольги Бузовой остается только догадываться, как звезда отреагирует на такое лестное сравнение с актрисой.
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