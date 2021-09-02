https://sputnik-georgia.ru/20210902/istorik-mody-vasilev-sravnil-olgu-buzovu-s-monikoy-belluchchi-259243876.html

Историк моды Васильев сравнил Ольгу Бузову с Моникой Беллуччи

Историк моды Васильев сравнил Ольгу Бузову с Моникой Беллуччи

Васильев отметил стройность и красоту экс-ведущей "ДОМ-2" и провел параллель с признанной красавицей мирового кинематографа 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T12:58+0400

2021-09-02T12:58+0400

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ольга бузова

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Российский телеведущий и историк моды Александр Васильев восхитился внешностью певицы Ольги Бузовой и сравнил ее с иконой стиля, итальянской красоткой и кинозвездой Моникой Беллуччи.Васильев в прямом смысле осыпал комплиментами 35-летнюю Бузову в новом выпуске передачи "Модный приговор" на Первом канале. В частности, телеведущий сказал, что Ольга превосходно выглядит в купальнике. "У нее очень складная фигурка! Длинные точеные ножки, симпатичная внешность. И лицом, надо сказать, она напоминает Монику Беллуччи", — отметил он.Ольга Бузова в последнее время привыкла к потокам хейта в свой адрес. Аристку часто ругают за дерзкие эксперименты в карьере и с внешностью. Да и в личной жизни у Оли беда – не ладятся отношения с мужчинами. Так что подписчикам Ольги Бузовой остается только догадываться, как звезда отреагирует на такое лестное сравнение с актрисой.Читайте также:

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ольга бузова, александр васильев, российский шоу-бизнес