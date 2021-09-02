https://sputnik-georgia.ru/20210902/yuliya-savicheva-ne-protiv-ispolnit-duet-s-morgenshternom-259211393.html

Юлия Савичева не против исполнить дуэт с Моргенштерном

Юлия Савичева не против исполнить дуэт с Моргенштерном

Моргенштерн – это не просто кумир молодежи, но и лакомый кусочек для сотрудничества в музыке 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T07:07+0400

2021-09-02T07:07+0400

2021-09-02T07:07+0400

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Российская певица Юлия Савичева предположила, что могла бы исполнить дуэт со скандальным рэпером Моргенштерном.В большом интервью OK Magazine певица поговорила на разные темы. В одном из вопросов о том, готова ли Савичева на глобальные перемены в творчестве, имидже или стиле исполнения, Юля ответила, что перемены себе позволять можно, но не в период пандемии.По ее словам, выпадать из процесса и посвящать себя экспериментам накладно, подчеркнув, что шоу-бизнес тоже бизнес."Когда у артиста идет непрекращающаяся череда гастролей с новыми песнями, именно в этот период есть возможность записывать би-сайд проект. Это невероятные творческие задумки, которые некоторые слушатели могут даже не понять. У меня таким би-сайд проектом является альбом "Личное", в котором мы воплотили настроенческие темы: я читаю стихи и исполняю песни под рояль. На мой взгляд, это можно назвать альтернативной музыкой", – говорит артистка.Экспериментов в имидже Савичева тоже коснулась, напомнив, что в последнем клипе "Сияй" сменила шесть образов. Однако при желании изменить в себе что-то кардинально, обязательно сделает это – всему свое время."Говоря об экспериментальных дуэтах, если бы Моргенштерн предложил мне совместную работу, то почему бы и нет. Смотря, какая это будет песня. Но только без нецензурной лексики, для меня это неприемлемо в музыке", – сказал Юлия Савичева.Однако, стоит отметить, что Моргенштерн известен своим эпатажем, определенным стилем в песнях и большим количеством нецензурной лексики. Молодежь привлекает столь неординарный подход к творчеству, поэтому рэпер является одним из самых прослушиваемых артистов России.Читайте также:

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