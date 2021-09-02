Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/yuliya-savicheva-ne-protiv-ispolnit-duet-s-morgenshternom-259211393.html
Юлия Савичева не против исполнить дуэт с Моргенштерном
Юлия Савичева не против исполнить дуэт с Моргенштерном
Моргенштерн – это не просто кумир молодежи, но и лакомый кусочек для сотрудничества в музыке 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T07:07+0400
2021-09-02T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259210820_0:185:2962:1851_1920x0_80_0_0_ebadd8fc691cec25a0d72f91a1439949.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Российская певица Юлия Савичева предположила, что могла бы исполнить дуэт со скандальным рэпером Моргенштерном.В большом интервью OK Magazine певица поговорила на разные темы. В одном из вопросов о том, готова ли Савичева на глобальные перемены в творчестве, имидже или стиле исполнения, Юля ответила, что перемены себе позволять можно, но не в период пандемии.По ее словам, выпадать из процесса и посвящать себя экспериментам накладно, подчеркнув, что шоу-бизнес тоже бизнес."Когда у артиста идет непрекращающаяся череда гастролей с новыми песнями, именно в этот период есть возможность записывать би-сайд проект. Это невероятные творческие задумки, которые некоторые слушатели могут даже не понять. У меня таким би-сайд проектом является альбом "Личное", в котором мы воплотили настроенческие темы: я читаю стихи и исполняю песни под рояль. На мой взгляд, это можно назвать альтернативной музыкой", – говорит артистка.Экспериментов в имидже Савичева тоже коснулась, напомнив, что в последнем клипе "Сияй" сменила шесть образов. Однако при желании изменить в себе что-то кардинально, обязательно сделает это – всему свое время."Говоря об экспериментальных дуэтах, если бы Моргенштерн предложил мне совместную работу, то почему бы и нет. Смотря, какая это будет песня. Но только без нецензурной лексики, для меня это неприемлемо в музыке", – сказал Юлия Савичева.Однако, стоит отметить, что Моргенштерн известен своим эпатажем, определенным стилем в песнях и большим количеством нецензурной лексики. Молодежь привлекает столь неординарный подход к творчеству, поэтому рэпер является одним из самых прослушиваемых артистов России.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259210820_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e19a8c1fb20d98bb9583140be17ed9bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, российский шоу-бизнес

Юлия Савичева не против исполнить дуэт с Моргенштерном

07:07 02.09.2021
273
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Юлия Савичева
Певица Юлия Савичева - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Моргенштерн – это не просто кумир молодежи, но и лакомый кусочек для сотрудничества в музыке
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Российская певица Юлия Савичева предположила, что могла бы исполнить дуэт со скандальным рэпером Моргенштерном.
В большом интервью OK Magazine певица поговорила на разные темы. В одном из вопросов о том, готова ли Савичева на глобальные перемены в творчестве, имидже или стиле исполнения, Юля ответила, что перемены себе позволять можно, но не в период пандемии.
По ее словам, выпадать из процесса и посвящать себя экспериментам накладно, подчеркнув, что шоу-бизнес тоже бизнес.
"Когда у артиста идет непрекращающаяся череда гастролей с новыми песнями, именно в этот период есть возможность записывать би-сайд проект. Это невероятные творческие задумки, которые некоторые слушатели могут даже не понять. У меня таким би-сайд проектом является альбом "Личное", в котором мы воплотили настроенческие темы: я читаю стихи и исполняю песни под рояль. На мой взгляд, это можно назвать альтернативной музыкой", – говорит артистка.
Экспериментов в имидже Савичева тоже коснулась, напомнив, что в последнем клипе "Сияй" сменила шесть образов. Однако при желании изменить в себе что-то кардинально, обязательно сделает это – всему свое время.
"Говоря об экспериментальных дуэтах, если бы Моргенштерн предложил мне совместную работу, то почему бы и нет. Смотря, какая это будет песня. Но только без нецензурной лексики, для меня это неприемлемо в музыке", – сказал Юлия Савичева.
Однако, стоит отметить, что Моргенштерн известен своим эпатажем, определенным стилем в песнях и большим количеством нецензурной лексики. Молодежь привлекает столь неординарный подход к творчеству, поэтому рэпер является одним из самых прослушиваемых артистов России.
Читайте также:
Эпатажная свадьба Моргенштерна: наряды, Ревва, полиция и другие скандалы
Свершилось: Моргенштерн и Дилара поженились - видео
Максим Шевченко назвал рэпера Моргенштерна "омерзительным существом"
Российская молодежь доверяет Моргенштерну - исследование
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на четверг – 3,1148 GEL/$1
09:01Минздрав Грузии назвал условие возобновления работы общественного транспорта
07:31Партия "Для Грузии" представила кандидатов в мэры
07:01На побитом градом винограде грузинские фермеры уже заработали до 8 миллионов лари
01:00Какой сегодня церковный праздник: 2 сентября 2021
ВчераСША не исключают возможность сотрудничества с талибами
Вчера"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
ВчераГлавный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией
ВчераИзвестны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси
ВчераВ Грузии чаще всего умирают инфицированные пациенты старше 70 лет
ВчераСмартфоны будут способны распознать мимику человека
ВчераГлавный тренер сборной Грузии по футболу: матч с Косово мы должны выиграть
ВчераПротест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась
ВчераЭкс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси
ВчераЗа попытку убийства брата житель Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы
ВчераАфриканца - в мэры Тбилиси?!
ВчераМинкультуры Грузии: футбольный матч не означает признания независимости Косово
ВчераНе цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников
ВчераПредвыборная кампания в Грузии: Кто сколько платит за рекламу?
ВчераХвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"