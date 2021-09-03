https://sputnik-georgia.ru/20210903/bloger-lena-miro-predrekla-morgenshternu-final-karery-259244335.html

Блогер Лена Миро предрекла Моргенштерну финал карьеры

Блогер Лена Миро предрекла Моргенштерну финал карьеры

Поймал хайпа, а качественный продукт так и не создал? В чем обвиняет рэпера Моргенштерна известный блогер 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T07:07+0400

2021-09-03T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российский блогер Лена Миро "пророчит" Моргенштерну завершение карьеры, так как, по ее словам, ничего интересного показать рэпер уже не сможет.В своем блоге Миро сравнила популярного рэпера с мамой Тимати Симоной, которая, по ее словам, интереснее эпатажного Моргенштерна. Блогер отметила, что Алишер делает все то же, что раньше, однако теперь всем наплевать.Лена Миро дала совет рэперу, сказав, что ему следует создавать качественный продукт, а именно – музыку. Иначе всему тому, что имеет артист, придет конец."Надо создавать качественный продукт. Все, кого ты копируешь, помимо эпатажа, предлагают еще и качественный продукт. Без качественного продукта – в твоем случае, музыки – твой эпатаж никому не нужен. Если ты не в состоянии создать качественный продукт, грамотно инвестируй бабки, а не проссывай их, пытаясь создать себе имидж богатого человека. Ты не богат, а станешь и вовсе беден, если продолжишь в том же духе. А так: совет да любовь, конечно", – написала блогер.Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты, блогеры. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.Читайте также:

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес