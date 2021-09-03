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Блогер Лена Миро предрекла Моргенштерну финал карьеры
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Поймал хайпа, а качественный продукт так и не создал? В чем обвиняет рэпера Моргенштерна известный блогер
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российский блогер Лена Миро "пророчит" Моргенштерну завершение карьеры, так как, по ее словам, ничего интересного показать рэпер уже не сможет.
В своем блоге Миро сравнила популярного рэпера с мамой Тимати Симоной, которая, по ее словам, интереснее эпатажного Моргенштерна. Блогер отметила, что Алишер делает все то же, что раньше, однако теперь всем наплевать.
"Моргенштерн, словив волну хайпа, не понял главного: на ней далеко не уедешь. Через год алименты Гобозова из "Дома-2" будут более громким информационным поводом, чем твой развод", — считает блогер.
Лена Миро дала совет рэперу, сказав, что ему следует создавать качественный продукт, а именно – музыку. Иначе всему тому, что имеет артист, придет конец.
"Надо создавать качественный продукт. Все, кого ты копируешь, помимо эпатажа, предлагают еще и качественный продукт. Без качественного продукта – в твоем случае, музыки – твой эпатаж никому не нужен. Если ты не в состоянии создать качественный продукт, грамотно инвестируй бабки, а не проссывай их, пытаясь создать себе имидж богатого человека. Ты не богат, а станешь и вовсе беден, если продолжишь в том же духе. А так: совет да любовь, конечно", – написала блогер.
Cвадьба Моргенштерна и Дилары
Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты, блогеры. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.
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