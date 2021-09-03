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https://sputnik-georgia.ru/20210903/u-eldzheya-taynyy-syn-v-seti-rassekretili-vozmozhnuyu-prichinu-razvoda-repera-s-ivleevoy-259290683.html
У Элджея тайный сын? В сети рассекретили возможную причину развода рэпера с Ивлеевой
У Элджея тайный сын? В сети рассекретили возможную причину развода рэпера с Ивлеевой
Настя и Элджей разошлись, а фанаты экс-пары до сих пор ищут причины расставания и цепляются за прошлое 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T16:17+0400
2021-09-03T16:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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элджей
настя ивлеева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Развод рэпера Элджея и блогера Насти Ивлеевой стал одним из самых обсуждаемых в прессе за последнее время - и вот появилась еще одна возможная причина расставания звезд.Элджей опубликовал в Instagram странный снимок - в кадре он, а в сумке-кенгуру у него сидит кудрявый мальчишка. Никакой подписи и конкретики звезда хип-хопа не оставил, сохранив интригу для подписчиков.Естественно, подписчики знаменитости начали додумывать и фантазировать. И некоторые из фолловеров предположили, что это тайный сын Элджея и он, наконец, решил таким образом сделать признание. "Объясните, что происходит?", "Сынок", "Отец!", "Возможно, именно это причина развода. Но мы не можем знать", "Батя в деле", "Причина развода раскрыта", "Это внебрачный ребенок?", "Есть такие, кто думает, что развод из-за того, что кто-то из них уже хочет стать родителем, а кто-то из них Настя?", "У него есть желание иметь детей, у нее – нет", – пишут в комментариях.О том, что пара Ивлеевой и Элджея распалась, стало известно совсем недавно, однако слухи о разводе четы ходили еще с весны - бывшие супруги долго не рассказывали правду. Читайте также:
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светская хроника, элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес

У Элджея тайный сын? В сети рассекретили возможную причину развода рэпера с Ивлеевой

16:17 03.09.2021
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© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina / Перейти в фотобанкВыступление хип-хоп-исполнителя Элджея
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina
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Настя и Элджей разошлись, а фанаты экс-пары до сих пор ищут причины расставания и цепляются за прошлое
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Развод рэпера Элджея и блогера Насти Ивлеевой стал одним из самых обсуждаемых в прессе за последнее время - и вот появилась еще одна возможная причина расставания звезд.
Элджей опубликовал в Instagram странный снимок - в кадре он, а в сумке-кенгуру у него сидит кудрявый мальчишка. Никакой подписи и конкретики звезда хип-хопа не оставил, сохранив интригу для подписчиков.
Естественно, подписчики знаменитости начали додумывать и фантазировать. И некоторые из фолловеров предположили, что это тайный сын Элджея и он, наконец, решил таким образом сделать признание.
"Объясните, что происходит?", "Сынок", "Отец!", "Возможно, именно это причина развода. Но мы не можем знать", "Батя в деле", "Причина развода раскрыта", "Это внебрачный ребенок?", "Есть такие, кто думает, что развод из-за того, что кто-то из них уже хочет стать родителем, а кто-то из них Настя?", "У него есть желание иметь детей, у нее – нет", – пишут в комментариях.
О том, что пара Ивлеевой и Элджея распалась, стало известно совсем недавно, однако слухи о разводе четы ходили еще с весны - бывшие супруги долго не рассказывали правду.
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