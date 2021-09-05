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Милота зашкаливает: Моргенштерн показал щенка, которого рэперу подарили на свадьбу
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Подарок оказался недорогим, но довольно милым - с этим существом рэпер даже начал спать в одной постели
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн показал щенка, которого ему и Диларе подарили на свадьбе.
Молодоженам подарили щенка породы корги. Судя по всему, собака уже приспособилась к семье и спит в обнимку с хозяевами.
Моргенштерн делился сторис, где показывал, как щенок заснул то у него на руках, то около дивана и даже в обнимку с Диларой. "Теперь две собаки спят", - подписал фото рэпер.
Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты, блогеры. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.
Все торжество проходило в стиле "традиционной русской свадьбы", где есть странные, веселые конкурсы, тамада, ведущая – а именно Ксения Собчак, которая, кстати, тоже соблюла дресс-код, как и молодожены, и нарядилась в "Дальнюю родственницу из Уфы", как она себя называла.
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