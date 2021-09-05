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https://sputnik-georgia.ru/20210905/milota-zashkalivaet-morgenshtern-pokazal-schenka-kotorogo-reperu-podarili-na-svadbu-259285672.html
Милота зашкаливает: Моргенштерн показал щенка, которого рэперу подарили на свадьбу
Милота зашкаливает: Моргенштерн показал щенка, которого рэперу подарили на свадьбу
Подарок оказался недорогим, но довольно милым - с этим существом рэпер даже начал спать в одной постели 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T07:13+0400
2021-09-05T07:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн показал щенка, которого ему и Диларе подарили на свадьбе.Молодоженам подарили щенка породы корги. Судя по всему, собака уже приспособилась к семье и спит в обнимку с хозяевами.Моргенштерн делился сторис, где показывал, как щенок заснул то у него на руках, то около дивана и даже в обнимку с Диларой. "Теперь две собаки спят", - подписал фото рэпер.Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты, блогеры. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.Все торжество проходило в стиле "традиционной русской свадьбы", где есть странные, веселые конкурсы, тамада, ведущая – а именно Ксения Собчак, которая, кстати, тоже соблюла дресс-код, как и молодожены, и нарядилась в "Дальнюю родственницу из Уфы", как она себя называла.Читайте также:
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Милота зашкаливает: Моргенштерн показал щенка, которого рэперу подарили на свадьбу

07:13 05.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Моргенштерн на премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подарок оказался недорогим, но довольно милым - с этим существом рэпер даже начал спать в одной постели
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн показал щенка, которого ему и Диларе подарили на свадьбе.
Молодоженам подарили щенка породы корги. Судя по всему, собака уже приспособилась к семье и спит в обнимку с хозяевами.
Моргенштерн делился сторис, где показывал, как щенок заснул то у него на руках, то около дивана и даже в обнимку с Диларой. "Теперь две собаки спят", - подписал фото рэпер.
Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты, блогеры. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.
Все торжество проходило в стиле "традиционной русской свадьбы", где есть странные, веселые конкурсы, тамада, ведущая – а именно Ксения Собчак, которая, кстати, тоже соблюла дресс-код, как и молодожены, и нарядилась в "Дальнюю родственницу из Уфы", как она себя называла.
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