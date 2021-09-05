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https://sputnik-georgia.ru/20210905/zazhivaet-kak-na-sobake-maksim-rasskazala-urgantu-o-svoem-zdorove-259319665.html
"Заживает, как на собаке": МакSим рассказала Урганту о своем здоровье
"Заживает, как на собаке": МакSим рассказала Урганту о своем здоровье
38-летняя артистка вспомнила о пережитом потрясении и поделилась первым желанием, которое возникло у нее после комы. 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T14:01+0400
2021-09-05T14:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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Российская певица МакSим рассказала ведущему Ивану Урганту о своем состоянии: звезда вспомнила свои ощущения и желания после комы.Исполнительница хита "Знаешь ли ты" была госпитализирована в начале лета. После этого ее ввели в искусственную кому. Долгое время звезда не могла дышать без аппарата ЭКМО, но через полтора месяца очнулась и выписалась из больницы. Теперь Максимова проходит реабилитацию.Марина не спешит выходить в свет и говорить о своей карьере. Но певица дала согласие на интервью с ведущим "Вечернего Урганта" - Иваном Ургантом. Первый вопрос ведущего касался самочувствия певицы."Все на мне заживает, как на собаке", - бодро ответила Марина и поблагодарила всех фанатов и коллег, ведь благодаря им она "стоит собственными ногами, в здравом уме, рассудке и памяти".Также Максимова рассказала о первом желании после комы: звезда захотела съесть большой чизбургер с кисло-сладким соусом и колой.Читайте также:
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"Заживает, как на собаке": МакSим рассказала Урганту о своем здоровье

14:01 05.09.2021
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© Facebook / МакSим Певица МакSим - Марина Абросимова
Певица МакSим - Марина Абросимова - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© Facebook / МакSим
38-летняя артистка вспомнила о пережитом потрясении и поделилась первым желанием, которое возникло у нее после комы.
Российская певица МакSим рассказала ведущему Ивану Урганту о своем состоянии: звезда вспомнила свои ощущения и желания после комы.
Исполнительница хита "Знаешь ли ты" была госпитализирована в начале лета. После этого ее ввели в искусственную кому. Долгое время звезда не могла дышать без аппарата ЭКМО, но через полтора месяца очнулась и выписалась из больницы. Теперь Максимова проходит реабилитацию.
Марина не спешит выходить в свет и говорить о своей карьере. Но певица дала согласие на интервью с ведущим "Вечернего Урганта" - Иваном Ургантом. Первый вопрос ведущего касался самочувствия певицы.
"Все на мне заживает, как на собаке", - бодро ответила Марина и поблагодарила всех фанатов и коллег, ведь благодаря им она "стоит собственными ногами, в здравом уме, рассудке и памяти".
Также Максимова рассказала о первом желании после комы: звезда захотела съесть большой чизбургер с кисло-сладким соусом и колой.
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