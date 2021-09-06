https://sputnik-georgia.ru/20210906/gakhariya-poshel-va-bank-kogo-zhe-gruziya-nadelit-statusom-stol-zhelannoy-tretey-sily-259362132.html

Гахария пошел ва-банк: кого же Грузия наделит статусом столь желанной "третьей силы"?

Гахария пошел ва-банк: кого же Грузия наделит статусом столь желанной "третьей силы"?

Последние внезапные развороты в политическом спектре страны заставили прессу и политиков теряться в домыслах и выдвигать довольно неожиданные толкования... 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T20:40+0400

2021-09-06T20:40+0400

2021-09-06T20:53+0400

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Главные сенсации недели: правящая команда заявила об отказе от ссуды Евросоюза, а "Нацдвижение" решило вдруг подписать "соглашение Мишеля". Однако самый непредвиденный ход сделала новая партия "Для Грузии" – выдвинула своего лидера Георгия Гахария кандидатом в мэры Тбилиси.Импровизации на городскую темуНаверняка решение принял сам лидер, сильно озадачив и политических конкурентов, и экспертов. Еще в начале недели "Версия" (1-7.09) предрекла: назовет ли Гахария себя или кого-то другого, процесс перейдет в иное русло. Но экс-премьер не просто сменил вектор соперничества, но и обнулил все прогнозы. Предрешенная судьба столичного градоначальника вновь обрела, казалось бы, полностью утраченную интригу."Резонанси" (2.09) назвала это "полнейшей неожиданностью". Комментаторы, конечно, не исключали такого расклада, но на словах – дабы поддержать упавший интерес общественности к выборам в столице. А Гахария, отбросив опасения, подтвердил, что не боится рисковать и идти ва-банк. Собственно, его уход с должности премьера в начале года из той же серии. Аналитиков подобный стиль не только настораживает, но и явно шокирует.Пост столичного мэра не соответствует его опыту и амбициям (2.09), по инерции утверждают они. Экс-премьер же показал, что при необходимости способен эти амбиции унять. К тому же, как заметила "Версия", мэр Тбилиси – это не рядовой хозяйственник, а фигура политическая. Политологов удивляет и то, как он мог вступить в конкуренцию с Каладзе, если не раз выказывал к нему симпатию ("Резонанси", 2.09)?! Но личные симпатии здоровой конкуренции не помеха. Смешивать их – заблуждение.Кстати, довольно характерное для грузинской действительности, где условностям придается большое значение. Не потому ли предметом повышенного внимания стала встреча Гахария с Каладзе? Ираклий Кобахидзе даже выдвинул очередную версию заговора: Гахария готов был не выдвигаться в обмен на… финансовую поддержку ("Ахали таоба", 2.09).Сам Каладзе признался, что не понял, зачем тот напросился к нему на встречу ("Резонанси", 3.09). Эксперты в один голос утверждают, включившись в гонку, Гахария допустил грубую ошибку в процессе обретения статуса "третьей силы". Можно согласиться с Сосо Цинцадзе, что для коалиционного правления в Грузии остро ощущается нехватка партии с 10-15-процентным рейтингом ("Ахали таоба", 31.08). Наверное, в этом случае "Для Грузии" выбрала не лучшее решение. Однако экс-премьер обладает достаточным опытом и аналитическими навыками, чтобы не осознать – он поставил себя в условия, при которых ему предстоит активно бороться за выход во второй тур. А это значит, новая партия вряд ли намерена ограничиться статусом "третьей силы"."Резонанси" (3.09) задает вопрос, сумеет ли Гахария стать главным оппозиционным кандидатом? Впрочем, и победа Кахи Каладзе воспринимается теперь уже не столь безоговорочно…Действовать – значит рисковать"Нацдвижение" на новую кандидатуру в мэры не отреагировало. То ли там пока не разобрались до конца, то ли делают хорошую мину при плохой игре. Ника Мелия амбициозно заявил, что победит, а кто будет вторым и третьим – его не интересует ("Резонанси", 3.09). Лидер "Мечты" Мамука Мдинарадзе уверен в победе Каладзе, но не упустил шанс дискредитировать Гахария. И сделал это на старый мотив, мол, тот будет стараться обеспечить второй тур для… Мелия (2.09).Вдобавок, как замечает "Квирис палитра" (30.08-5.09), правящая партия публикует сделанные по ее заказу рейтинги, в которых "Для Грузии" обошла даже старая "Гирчи". Верится с трудом, так как Зураб Джапаридзе в последнее время остается практически вне поля зрения прессы и общественности. Газета объясняет такие ходы желанием повлиять на общественное мнение.То, как энергично бывшие соратники "взялись" за экс-премьера, невольно наводит на мысль, что именно его "Мечта" воспринимает как главную свою головную боль. Рамаз Сакварелидзе полагает, что это ошибочная стратегия. Тем более, в условиях, когда половина избирателей и не за нацев, и не за правящую партию ("Сакартвелос Республика", 30.08). Снова оживилась "Лело". "Куда Гахария подевал миллионы, привлеченные в начале пандемии?" – задает обвиняющий по сути вопрос Мамука Хазарадзе ("Квирис палитра").Однако эффект может быть и обратным. Зависит, кого гахариевский избиратель сочтет меньшим злом – "Мечту" или "Нацдвижение", – утверждает "Асавал-Дасавали" (30.08-5.09). Надо думать, прогнозируя, у кого новый лидер отберет больше голосов. Примечательно, что последние номера газет уже иллюстрированы коллажами трех лидеров – Гахария, Каладзе и Мелия. Учитывая, что в нашей стране видимую политическую ситуацию конструирует, скорее, пресса, нежели общество, вопрос о "третьем" можно считать решенным. Вот только кто из троих первый и второй?Как показывает новейшая история, в Грузии неожиданные, рискованные, можно сказать, авантюрные действия порой приносят эффективный результат, в корне ломая расклад сил. Даже "Мечта" с ее аморфностью, кажется, пошла на большой риск. Правительство заявило об отказе от помощи Евросоюза, мотивируя решение тем, что высокие темпы экономического роста позволяют ему избежать дополнительных долгов ("Резонанси", 1.09).Правда, убедить удалось не всех экспертов. "Что не уступила "Мечта" за 75 миллионов евро?" – вынесла газета в заголовок статьи (2.09). Оппозиция утверждает, что правительство не выполнило обязательств по судебной реформе. Правящая партия возражает: пусть представитель Евросоюза уточнит, каких именно, и подготовила специальное письмо в адрес европейских структур. А премьер-министр Ираклий Гарибашвили категорически добавил, что судебная система Грузии намного опережает судебные системы государств-членов Евросоюза (2.09)."Мечта" не хочет перед выборами показать избирателям, что находится под давлением, размышляют некоторые аналитики. Однако большинство считает, что решение правительства не оправдано ни с экономической, ни тем более с политической точек зрения. Аналогичного мнения придерживается президент Саломе Зурабишвили ("Ахали таоба", 3.09).На фоне разгоревшихся страстей не слишком внушительно и громко прозвучало сообщение Ники Мелия о том, что он и "Нацдвижение" подписывают (наконец-то!) "соглашение Мишеля" ("Ахали таоба", 2.09). Многие аналитики даже не отреагировали. Решение это потеряло смысл после того, как премьер назвал его "политическим мошенничеством", повторив, что "Мечта" к данному вопросу возвращаться не станет ("Резонанси", 3.09).А самое неожиданное развитие процесса, пожалуй, предсказал правозащитник Шалва Хачапуридзе: "Увидите, Каладзе со своей командой присоединится к Гахария, и на парламентских выборах Гахария победит! Можете сохранить этот номер газеты" ("Ахали таоба", 1.09).Что ж, почему бы и не сохранить?!.РазноеСемь человек арестованы за изготовление фальшивых ковид-паспортов о прививках "Файзер" и "Синофарм". Продавали их за 350 евро и 400 лари. К сведению, в Агентстве гражданского реестра подобный паспорт можно получить вне очереди и бесплатно. ("Резонанси", 1.09).Фильм Уты Берия "Отрицательные числа" был удостоен двух высших наград на международном фестивале авторского кино в Италии. Он признан победителем в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" ("Ахали таоба", 1.09).Этому волчонку 4 месяца, но он успел стать любимцем семьи Кардава и всего села Хопури, что в Лентехском районе. Когда его подобрали, ощенилась соседская овчарка, она его и выкормила. Дети его не боятся, купают, но имя дали Чертенок – как-никак хищник! (Квирис палитра").Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, колумнисты, обзоры, георгий гахария, обзор сми, единое нацдвижение, грузинская мечта, партия "для грузии"