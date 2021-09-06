https://sputnik-georgia.ru/20210906/gosti-morgenshterna-za-vnushitelnuyu-summu-prodayut-veschi-so-svadby-repera-259288248.html
Гости Моргенштерна за внушительную сумму продают вещи со свадьбы рэпера
Гости Моргенштерна за внушительную сумму продают вещи со свадьбы рэпера
Невероятно, но факт – на Авито.ру появилась интересная утварь якобы со свадьбы Моргенштерна, которую можно приобрести по солидной цене 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T07:08+0400
2021-09-06T07:08+0400
2021-09-06T07:08+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Гости свадьбы популярного рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары продают вещи с мероприятия в Интернете.Гости со свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной начали продавать утварь со свадьбы за сотни тысяч рублей на Авито.Например, пользовательница Полина Стаканкина выложила на продажу два золотистых бокала, из которых пили молодожены. В стоимости женщина указала 500 тысяч рублей.Другой пользователь опубликовал черные кожаные туфли и написал: "Свистнул со свадьбы Моргенштерна". За них он требует 200 тысяч рублей.На Авито можно найти и черный дождевик с инициалами виновников торжества, который стоит 666 тысяч рублей.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210901/epatazhnaya-svadba-morgenshterna-naryady-revva-politsiya-i-drugie-skandaly-259204550.html
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
Гости Моргенштерна за внушительную сумму продают вещи со свадьбы рэпера
Невероятно, но факт – на Авито.ру появилась интересная утварь якобы со свадьбы Моргенштерна, которую можно приобрести по солидной цене
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Гости свадьбы популярного рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары продают вещи с мероприятия в Интернете.
Гости со свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной начали продавать утварь со свадьбы за сотни тысяч рублей на Авито.
Например, пользовательница Полина Стаканкина выложила
на продажу два золотистых бокала, из которых пили молодожены. В стоимости женщина указала 500 тысяч рублей.
Другой пользователь опубликовал черные кожаные туфли и написал: "Свистнул со свадьбы Моргенштерна". За них он требует 200 тысяч рублей.
На Авито можно найти и черный дождевик с инициалами виновников торжества, который стоит 666 тысяч рублей.
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