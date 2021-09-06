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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20210906/gosti-morgenshterna-za-vnushitelnuyu-summu-prodayut-veschi-so-svadby-repera-259288248.html
Гости Моргенштерна за внушительную сумму продают вещи со свадьбы рэпера
Гости Моргенштерна за внушительную сумму продают вещи со свадьбы рэпера
Невероятно, но факт – на Авито.ру появилась интересная утварь якобы со свадьбы Моргенштерна, которую можно приобрести по солидной цене 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T07:08+0400
2021-09-06T07:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Гости свадьбы популярного рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары продают вещи с мероприятия в Интернете.Гости со свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной начали продавать утварь со свадьбы за сотни тысяч рублей на Авито.Например, пользовательница Полина Стаканкина выложила на продажу два золотистых бокала, из которых пили молодожены. В стоимости женщина указала 500 тысяч рублей.Другой пользователь опубликовал черные кожаные туфли и написал: "Свистнул со свадьбы Моргенштерна". За них он требует 200 тысяч рублей.На Авито можно найти и черный дождевик с инициалами виновников торжества, который стоит 666 тысяч рублей.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210901/epatazhnaya-svadba-morgenshterna-naryady-revva-politsiya-i-drugie-skandaly-259204550.html
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Гости Моргенштерна за внушительную сумму продают вещи со свадьбы рэпера

07:08 06.09.2021
610
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на Премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Моргенштерн на Премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Невероятно, но факт – на Авито.ру появилась интересная утварь якобы со свадьбы Моргенштерна, которую можно приобрести по солидной цене
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Гости свадьбы популярного рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары продают вещи с мероприятия в Интернете.
Гости со свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной начали продавать утварь со свадьбы за сотни тысяч рублей на Авито.
Например, пользовательница Полина Стаканкина выложила на продажу два золотистых бокала, из которых пили молодожены. В стоимости женщина указала 500 тысяч рублей.
Cвадьба Моргенштерна и Дилары - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Эпатажная свадьба Моргенштерна: наряды, Ревва, полиция и другие скандалы
1 сентября, 12:14
1513
Другой пользователь опубликовал черные кожаные туфли и написал: "Свистнул со свадьбы Моргенштерна". За них он требует 200 тысяч рублей.
На Авито можно найти и черный дождевик с инициалами виновников торжества, который стоит 666 тысяч рублей.
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