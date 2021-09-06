https://sputnik-georgia.ru/20210906/pochemu-doch-svetlany-lobody-budet-zhit-s-babushkoy-259356957.html

Почему дочь Светланы Лободы будет жить с бабушкой?

Почему дочь Светланы Лободы будет жить с бабушкой?

Звезда резко поменяла жизнь и место жительства, а вот для своей наследницы выбрала несколько другой путь 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T17:35+0400

2021-09-06T17:35+0400

2021-09-06T17:55+0400

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светлана лобода

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Певица Светлана Лобода оставит дочь Евангелину в Москве с бабушкой ради образования.Светлана Лобода отдала дочь в Первую Московскую гимназию, девочка пошла в пятый класс. Обучение в учреждении стоит 1,6 миллиона рублей в год. Певица решила не экономить на образовании наследницы.Эту элитную школу посоветовал и расхвалил Лободе Максим Галкин, ведь близнецы Аллы Пугачевой и Галкина пошли во второй класс именно в этой школе."Я прилетела на один день, чтобы отвести дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их", – сказала Светлана в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.Напомним, Лобода родила Евангелину от хореографа Андрея Царя. Также артистка воспитывает дочь Тильду. По слухам, отцом второй наследницы звезды является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.Читайте также:

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светлана лобода, российский шоу-бизнес