https://sputnik-georgia.ru/20210906/pochemu-doch-svetlany-lobody-budet-zhit-s-babushkoy-259356957.html
Почему дочь Светланы Лободы будет жить с бабушкой?
Почему дочь Светланы Лободы будет жить с бабушкой?
Звезда резко поменяла жизнь и место жительства, а вот для своей наследницы выбрала несколько другой путь 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T17:35+0400
2021-09-06T17:35+0400
2021-09-06T17:55+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана лобода
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/09/251972329_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_cce4f83e37918745711fd2823afd501b.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Певица Светлана Лобода оставит дочь Евангелину в Москве с бабушкой ради образования.Светлана Лобода отдала дочь в Первую Московскую гимназию, девочка пошла в пятый класс. Обучение в учреждении стоит 1,6 миллиона рублей в год. Певица решила не экономить на образовании наследницы.Эту элитную школу посоветовал и расхвалил Лободе Максим Галкин, ведь близнецы Аллы Пугачевой и Галкина пошли во второй класс именно в этой школе."Я прилетела на один день, чтобы отвести дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их", – сказала Светлана в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.Напомним, Лобода родила Евангелину от хореографа Андрея Царя. Также артистка воспитывает дочь Тильду. По слухам, отцом второй наследницы звезды является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210827/mechty-sbyvayutsya-loboda-uekhala-s-lyubimym-na-pmzh-v-evropu-258707622.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/09/251972329_376:0:2919:1907_1920x0_80_0_0_21a8ccf31a6a9a6c60f184a746962966.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
светлана лобода, российский шоу-бизнес
Почему дочь Светланы Лободы будет жить с бабушкой?
17:35 06.09.2021 (обновлено: 17:55 06.09.2021)
Звезда резко поменяла жизнь и место жительства, а вот для своей наследницы выбрала несколько другой путь
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Певица Светлана Лобода оставит дочь Евангелину в Москве с бабушкой ради образования.
Светлана Лобода отдала дочь в Первую Московскую гимназию, девочка пошла в пятый класс. Обучение в учреждении стоит 1,6 миллиона рублей в год. Певица решила не экономить на образовании наследницы.
Эту элитную школу посоветовал и расхвалил Лободе Максим Галкин, ведь близнецы Аллы Пугачевой и Галкина пошли во второй класс именно в этой школе.
"Я прилетела на один день, чтобы отвести дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их", – сказала Светлана в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Напомним, Лобода родила Евангелину от хореографа Андрея Царя. Также артистка воспитывает дочь Тильду. По слухам, отцом второй наследницы звезды является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Лобода в топе-невидимке "ослепила" Сеть
и поддержала летний тренд
Огненная женщина
: Лобода устроила яркое дефиле и представила новый клип
Вся в маму: Лобода похвасталась старшей дочкой и удивила Сеть