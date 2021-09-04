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Брэд Питт хочет пересмотреть дело об опеке с Анджелиной Джоли: все детали скандала

Брэд Питт хочет пересмотреть дело об опеке с Анджелиной Джоли: все детали скандала

Звездная экс-пара никак не может мирно договориться и полюбовно разрешить скандал с опекой над детьми 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T14:04+0400

2021-09-04T14:04+0400

2021-09-04T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Известны новые детали конфликта Брэда Питта за совместную опеку над его общими с Анджелиной Джоли детьми - адвокаты актера подали ходатайство в Верховный суд Калифорнии о пересмотре дела, сообщает People.Это произошло после того, как дисквалификация судьи Джона Одеркирка буквально аннулировала решение о совместной опеке. К слову, данный факт случился после заявления Джоли о том, что судья скрыл свои деловые отношения с адвокатами Питта. Какого рода деловые отношения - не уточняется.По информации издания, в ходатайстве Питта сказано следующее: отстранение судьи Одеркирка "фактически перевернуло конституционно разрешенную систему временного судейства в Калифорнии" и впоследствии "открывает двери для оспаривания дисквалификации в любой момент в ходе дела, даже если сторона, подающая ходатайство, уже давно уведомлена о предполагаемых основаниях для дисквалификации".При этом, адвокаты актера уверены - Джоли "с самого начала знала предысторию профессиональных отношений судьи Одеркирка с адвокатом Питта", но не добивалась дисквалификации."После более чем четырех лет судебных разбирательств, каждый день из которых наносил ущерб детям и их отцу, принятое решение об опеке будет полностью отменено в результате административной ошибки, которая совершенно не связана с сутью самого спора об опеке", - заявили адвокаты Брэда Питта.Отметим, вместе с заявлением на развод Анджелина Джоли подала прошение в суд на единоличную опеку. В частности, это произошло после того, как Питт якобы повел себя жестоко по отношению к детям. После пятилетней тяжбы, в марте этого года, судья Одеркирк вынес решение о совместной опеке над детьми.Читайте также:

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анджелина джоли, брэд питт, светская хроника, зарубежные звезды