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Брэд Питт хочет пересмотреть дело об опеке с Анджелиной Джоли: все детали скандала
Брэд Питт хочет пересмотреть дело об опеке с Анджелиной Джоли: все детали скандала
Звездная экс-пара никак не может мирно договориться и полюбовно разрешить скандал с опекой над детьми 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T14:04+0400
2021-09-04T14:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
брэд питт
светская хроника
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Известны новые детали конфликта Брэда Питта за совместную опеку над его общими с Анджелиной Джоли детьми - адвокаты актера подали ходатайство в Верховный суд Калифорнии о пересмотре дела, сообщает People.Это произошло после того, как дисквалификация судьи Джона Одеркирка буквально аннулировала решение о совместной опеке. К слову, данный факт случился после заявления Джоли о том, что судья скрыл свои деловые отношения с адвокатами Питта. Какого рода деловые отношения - не уточняется.По информации издания, в ходатайстве Питта сказано следующее: отстранение судьи Одеркирка "фактически перевернуло конституционно разрешенную систему временного судейства в Калифорнии" и впоследствии "открывает двери для оспаривания дисквалификации в любой момент в ходе дела, даже если сторона, подающая ходатайство, уже давно уведомлена о предполагаемых основаниях для дисквалификации".При этом, адвокаты актера уверены - Джоли "с самого начала знала предысторию профессиональных отношений судьи Одеркирка с адвокатом Питта", но не добивалась дисквалификации."После более чем четырех лет судебных разбирательств, каждый день из которых наносил ущерб детям и их отцу, принятое решение об опеке будет полностью отменено в результате административной ошибки, которая совершенно не связана с сутью самого спора об опеке", - заявили адвокаты Брэда Питта.Отметим, вместе с заявлением на развод Анджелина Джоли подала прошение в суд на единоличную опеку. В частности, это произошло после того, как Питт якобы повел себя жестоко по отношению к детям. После пятилетней тяжбы, в марте этого года, судья Одеркирк вынес решение о совместной опеке над детьми.Читайте также:
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анджелина джоли, брэд питт, светская хроника, зарубежные звезды

Брэд Питт хочет пересмотреть дело об опеке с Анджелиной Джоли: все детали скандала

14:04 04.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма "The Tree Of Life" в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма The Tree Of Life в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Звездная экс-пара никак не может мирно договориться и полюбовно разрешить скандал с опекой над детьми
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Известны новые детали конфликта Брэда Питта за совместную опеку над его общими с Анджелиной Джоли детьми - адвокаты актера подали ходатайство в Верховный суд Калифорнии о пересмотре дела, сообщает People.
Это произошло после того, как дисквалификация судьи Джона Одеркирка буквально аннулировала решение о совместной опеке. К слову, данный факт случился после заявления Джоли о том, что судья скрыл свои деловые отношения с адвокатами Питта. Какого рода деловые отношения - не уточняется.
По информации издания, в ходатайстве Питта сказано следующее: отстранение судьи Одеркирка "фактически перевернуло конституционно разрешенную систему временного судейства в Калифорнии" и впоследствии "открывает двери для оспаривания дисквалификации в любой момент в ходе дела, даже если сторона, подающая ходатайство, уже давно уведомлена о предполагаемых основаниях для дисквалификации".
© photo: Sputnik / Alexey Petrov / Перейти в фотобанкАктеры Анджелина Джоли и Бред Питт на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Актеры Анджелина Джоли и Бред Питт на красной дорожке Каннского кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
Актеры Анджелина Джоли и Бред Питт на красной дорожке Каннского кинофестиваля
© photo: Sputnik / Alexey Petrov
/
Перейти в фотобанк
При этом, адвокаты актера уверены - Джоли "с самого начала знала предысторию профессиональных отношений судьи Одеркирка с адвокатом Питта", но не добивалась дисквалификации.
"После более чем четырех лет судебных разбирательств, каждый день из которых наносил ущерб детям и их отцу, принятое решение об опеке будет полностью отменено в результате административной ошибки, которая совершенно не связана с сутью самого спора об опеке", - заявили адвокаты Брэда Питта.
Отметим, вместе с заявлением на развод Анджелина Джоли подала прошение в суд на единоличную опеку. В частности, это произошло после того, как Питт якобы повел себя жестоко по отношению к детям. После пятилетней тяжбы, в марте этого года, судья Одеркирк вынес решение о совместной опеке над детьми.
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