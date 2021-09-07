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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/covid--statistika-gruzii--sluchai-infitsirovaniya-poshli-na-ubyl-259382180.html
COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль
COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль
На данный момент в Грузии 36 310 активных случаев и 1 559 тяжелых пациентов, 405 из которых подключены к аппарату искусственного дыхания 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T12:40+0400
2021-09-07T12:43+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 25 624 теста на коронавирус, 18 740 – на антиген, 6 884 – ПЦР-теста и выявлено 1 965 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 567 922 случая инфицирования.За последние сутки от коронавируса выздоровели 3 996 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 523 669 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 50 пациентов, а с начала пандемии – 7 917.Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована&gt;&gt;&gt;Из 1 965 новых случаев в Тбилиси зафиксирован 651, Аджарии – 201, Имерети – 288, Квемо Картли – 100, Шида Картли – 150, Гурии – 82, Самегрело - Земо Сванети – 168, Кахети – 161, Мцхета-Мтианети – 80, Самцхе-Джавахети – 51, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.На данный момент в Грузии 36 310 активных случаев, из них 6 766 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 559 пациентов тяжелое, из них 405 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 152 пациента находятся в ковид-гостиницах. 27 392 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 97 человек, в самоизоляции – 31 111.Показатель положительности по данным на 6 сентября составляет 7,67%, за две недели – 8,77%, за семь дней – 7,63%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста ГрузииМинздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспортаКогда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль

12:40 07.09.2021 (обновлено: 12:43 07.09.2021)
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© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
На данный момент в Грузии 36 310 активных случаев и 1 559 тяжелых пациентов, 405 из которых подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 25 624 теста на коронавирус, 18 740 – на антиген, 6 884 – ПЦР-теста и выявлено 1 965 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 567 922 случая инфицирования.
За последние сутки от коронавируса выздоровели 3 996 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 523 669 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 50 пациентов, а с начала пандемии – 7 917.
Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована>>>
Из 1 965 новых случаев в Тбилиси зафиксирован 651, Аджарии – 201, Имерети – 288, Квемо Картли – 100, Шида Картли – 150, Гурии – 82, Самегрело - Земо Сванети – 168, Кахети – 161, Мцхета-Мтианети – 80, Самцхе-Джавахети – 51, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.
На данный момент в Грузии 36 310 активных случаев, из них 6 766 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 559 пациентов тяжелое, из них 405 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 152 пациента находятся в ковид-гостиницах. 27 392 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 97 человек, в самоизоляции – 31 111.
Показатель положительности по данным на 6 сентября составляет 7,67%, за две недели – 8,77%, за семь дней – 7,63%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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