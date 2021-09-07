https://sputnik-georgia.ru/20210907/sluchaev-gorazdo-bolshe--gamkrelidze-nazval-nerealnymi-poslednie-epiddannye-259393134.html

"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные

"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные

Осенью никаких проблем с вакцинами в Грузии не будет, поэтому главный эпидемиолог страны призывает население к активной иммунизации 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T17:17+0400

2021-09-07T17:17+0400

2021-09-07T17:17+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе назвал нереальными последние статистические данные по эпидситуации в стране.По словам Гамкрелидзе, 1 965 новых случаев – это нереальная цифра, поскольку накануне были серьезные помехи на серверах. Из-за этого не удалось загрузить на портал все выявленные случаи. Они будут отражены в базе.COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль>>Гамкрелидзе также коснулся процесса вакцинации. Главный эпидемиолог страны уверяет, что осенью в стране не будет дефицита вакцин против коронавируса.Эпидемиолог также отметил важность ношения масок. По его словам, если показатель ношения масок поднимется до 95%, к декабрю удастся спасти жизни около 250 человек. В Грузии ожидают пятую и последующие волны распространения коронавируса, но для того, чтобы избежать этого, нужен коллективный иммунитет и высокий показатель ношения масок.Специалисты также призывают к активной вакцинации беременных женщин. По информации Минздрава, в 2020 году было зафиксировано около 1,3 тысячи случаев инфицирования беременных и один летальный исход. В 2021 году этот показатель возрос до пяти тысяч, а показатель смертности составил 0,3%.Из 25 тысяч беременных женщин одновременно болеют по 40-50.По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 489 194 человека – это 17,1% населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19