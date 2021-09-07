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"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
Осенью никаких проблем с вакцинами в Грузии не будет, поэтому главный эпидемиолог страны призывает население к активной иммунизации 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T17:17+0400
2021-09-07T17:17+0400
2021-09-07T17:17+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе назвал нереальными последние статистические данные по эпидситуации в стране.По словам Гамкрелидзе, 1 965 новых случаев – это нереальная цифра, поскольку накануне были серьезные помехи на серверах. Из-за этого не удалось загрузить на портал все выявленные случаи. Они будут отражены в базе.COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль>>Гамкрелидзе также коснулся процесса вакцинации. Главный эпидемиолог страны уверяет, что осенью в стране не будет дефицита вакцин против коронавируса.Эпидемиолог также отметил важность ношения масок. По его словам, если показатель ношения масок поднимется до 95%, к декабрю удастся спасти жизни около 250 человек. В Грузии ожидают пятую и последующие волны распространения коронавируса, но для того, чтобы избежать этого, нужен коллективный иммунитет и высокий показатель ношения масок.Специалисты также призывают к активной вакцинации беременных женщин. По информации Минздрава, в 2020 году было зафиксировано около 1,3 тысячи случаев инфицирования беременных и один летальный исход. В 2021 году этот показатель возрос до пяти тысяч, а показатель смертности составил 0,3%.Из 25 тысяч беременных женщин одновременно болеют по 40-50.По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 489 194 человека – это 17,1% населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
Осенью никаких проблем с вакцинами в Грузии не будет, поэтому главный эпидемиолог страны призывает население к активной иммунизации
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе назвал нереальными последние статистические данные по эпидситуации в стране.
По словам Гамкрелидзе, 1 965 новых случаев – это нереальная цифра, поскольку накануне были серьезные помехи на серверах. Из-за этого не удалось загрузить на портал все выявленные случаи. Они будут отражены в базе.
Гамкрелидзе также коснулся процесса вакцинации. Главный эпидемиолог страны уверяет, что осенью в стране не будет дефицита вакцин против коронавируса.
"Очень востребованным оказался Sinopharm, в конце этой недели должны зайти дополнительные дозы, то есть дефицита вакцины в стране не будет. Главное – податливость населения. Мы должны убедить людей в пользе вакцинации", – заявил Гамкрелидзе.
Эпидемиолог также отметил важность ношения масок. По его словам, если показатель ношения масок поднимется до 95%, к декабрю удастся спасти жизни около 250 человек. В Грузии ожидают пятую и последующие волны распространения коронавируса, но для того, чтобы избежать этого, нужен коллективный иммунитет и высокий показатель ношения масок.
Специалисты также призывают к активной вакцинации беременных женщин. По информации Минздрава, в 2020 году было зафиксировано около 1,3 тысячи случаев инфицирования беременных и один летальный исход. В 2021 году этот показатель возрос до пяти тысяч, а показатель смертности составил 0,3%.
Из 25 тысяч беременных женщин одновременно болеют по 40-50.
По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 489 194 человека – это 17,1% населения.
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