Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/sluchaev-gorazdo-bolshe--gamkrelidze-nazval-nerealnymi-poslednie-epiddannye-259393134.html
"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
Осенью никаких проблем с вакцинами в Грузии не будет, поэтому главный эпидемиолог страны призывает население к активной иммунизации 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T17:17+0400
2021-09-07T17:17+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441160_0:39:1024:615_1920x0_80_0_0_3cb02c77a96c4ad8973719a7bc526222.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе назвал нереальными последние статистические данные по эпидситуации в стране.По словам Гамкрелидзе, 1 965 новых случаев – это нереальная цифра, поскольку накануне были серьезные помехи на серверах. Из-за этого не удалось загрузить на портал все выявленные случаи. Они будут отражены в базе.COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль&gt;&gt;Гамкрелидзе также коснулся процесса вакцинации. Главный эпидемиолог страны уверяет, что осенью в стране не будет дефицита вакцин против коронавируса.Эпидемиолог также отметил важность ношения масок. По его словам, если показатель ношения масок поднимется до 95%, к декабрю удастся спасти жизни около 250 человек. В Грузии ожидают пятую и последующие волны распространения коронавируса, но для того, чтобы избежать этого, нужен коллективный иммунитет и высокий показатель ношения масок.Специалисты также призывают к активной вакцинации беременных женщин. По информации Минздрава, в 2020 году было зафиксировано около 1,3 тысячи случаев инфицирования беременных и один летальный исход. В 2021 году этот показатель возрос до пяти тысяч, а показатель смертности составил 0,3%.Из 25 тысяч беременных женщин одновременно болеют по 40-50.По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 489 194 человека – это 17,1% населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441160_104:36:966:682_1920x0_80_0_0_de2bb8ead368b273458212114fc816a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19

"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные

17:17 07.09.2021
397
© Government of GeorgiaАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Government of Georgia
Осенью никаких проблем с вакцинами в Грузии не будет, поэтому главный эпидемиолог страны призывает население к активной иммунизации
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе назвал нереальными последние статистические данные по эпидситуации в стране.
По словам Гамкрелидзе, 1 965 новых случаев – это нереальная цифра, поскольку накануне были серьезные помехи на серверах. Из-за этого не удалось загрузить на портал все выявленные случаи. Они будут отражены в базе.
COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль>>
Гамкрелидзе также коснулся процесса вакцинации. Главный эпидемиолог страны уверяет, что осенью в стране не будет дефицита вакцин против коронавируса.

"Очень востребованным оказался Sinopharm, в конце этой недели должны зайти дополнительные дозы, то есть дефицита вакцины в стране не будет. Главное – податливость населения. Мы должны убедить людей в пользе вакцинации", – заявил Гамкрелидзе.

Эпидемиолог также отметил важность ношения масок. По его словам, если показатель ношения масок поднимется до 95%, к декабрю удастся спасти жизни около 250 человек. В Грузии ожидают пятую и последующие волны распространения коронавируса, но для того, чтобы избежать этого, нужен коллективный иммунитет и высокий показатель ношения масок.
Специалисты также призывают к активной вакцинации беременных женщин. По информации Минздрава, в 2020 году было зафиксировано около 1,3 тысячи случаев инфицирования беременных и один летальный исход. В 2021 году этот показатель возрос до пяти тысяч, а показатель смертности составил 0,3%.
Из 25 тысяч беременных женщин одновременно болеют по 40-50.
По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 489 194 человека – это 17,1% населения.

Читайте также:

Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии
Грузия намерена завезти еще три миллиона доз вакцины против коронавируса
Акция антиваксеров прошла в центре Тбилиси
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:41Победителей международного конкурса эссе "Джейран медиа" наградили в Тбилиси
17:30Битва за Тбилиси, или Выборы во время чумы
17:17"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
16:46В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду
15:44Мобильная вакцинация!
15:41Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября
15:36Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
15:21В Батуми протестуют водители-дальнобойщики
15:05В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских
14:49Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
14:34В Грузии вакцинированные граждане смогут попытать счастья в лотерее
13:43Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
13:41Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео
13:02ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина
12:40COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль
12:18Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
12:02Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси
11:47Сборная Грузии по футболу несет потери перед тест-матчем с Болгарией
11:31Кто финансирует партию Гахария? Ответ экс-премьера Грузии
11:14Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована